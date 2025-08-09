Video: Formador de Marcos Escoe explica por qué el jugador tiene lo necesario para jugar con Saprissa

Marcos Escoe sorprendió a toda Costa Rica al firmar recientemente con Saprissa, luego de ser formado en las ligas menores del Club Sport Herediano.

Sin embargo, la vida y el fútbol dan muchas vueltas y se abren oportunidades.

Marcos Escoe también estuvo en el News Boyz FC, de la Seven Pro League. (Instagram News Boyz./Instagram News Boyz.)

Jewison Bennette fue quien formó a Escoe desde los doce años, hasta aproximadamente los 18, en las divisiones menores del Team.

Bennette nos explicó cómo fue el camino de Escoe desde su salida del Team, hasta su incorporación, esta semana al Saprissa.

Marcos salió de Herediano porque fue becado en Estados Unidos, donde podría estudiar y jugar.

“Se fue hace tiempo, luego regresó y estábamos a medio torneo. Se mandó a jugar con Carmelita, allí estuvo un rato, luego fue a Pitbulls, equipo con el que jugó la última etapa”.

LEA MÁS: Jewison Bennett habla con La Teja desde su nuevo equipo, el Sunderland

En ese momento, el Team tenía la planilla llena, sobre todo en ofensiva, y Escoe manifestó que esperaba una nueva oportunidad en Estados Unidos.

Marcos Escoe jugó en el torneo de Copa con Herediano, en el 2022, antes de ir a Estados Unidos. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

En eso, apareció la oportunidad con Saprissa. La lesión de Newton Williams fue el portillo que se le abrió al jugador para que los morados se fijaran en él.

“Me sorprende que aparezca en Saprissa cuando lo tuvimos nosotros, pero no me sorprende que un equipo como Saprissa lo quiera, ya que es un gran jugador. Tiene condiciones. Herediano lo tenía en cuenta, pero no estaba claro el tema de si se iba a Estados Unidos. Fue una oportunidad que apareció y él tomó”.

También Escoe jugó el torneo aficionado de Seven Pro League, con el equipo Boyz FC, que inició el pasado 7 de mayo.

LEA MÁS: Jewison Bennette padre está en Inglaterra para cuidar a su hijo

El entrenador de Saprissa, Paulo Wanchope, expresó que no necesariamente llega al club por la lesión de Newton y aclaró que pueden buscar a otro jugador extranjero para sustituirlo.

“Más allá de lo de Marcos, pensamos traer a otro jugador, a otro delantero. Él es un jugador joven que nos podría dar mucho más y por eso tomamos la decisión de traerlo”, destacó.

Jewison Bennette tuvo a Marcos Escoe desde los 12 hasta lso 18 años aproximadamente. (Carlos González/Carlos González)

Chope comentó que puede jugar por los extremos, de media punta o inclusive de nueve, que tenían varios meses viéndolo y que les gustan mucho sus características y estilo, aunque fue enfático en que la decisión de traerlo fue un tema en conjunto.

LEA MÁS: Nuevo delantero de Saprissa jugó un torneo de influencers antes de llegar al club morado

Hace daño

Jewison dice que Escoe es corpulento, potente, tiene buen cabeceo y cuando encuentra espacios, hace daño.

Una muestra es el gol que anotó en la final de Linafa. El delantero hizo un arranque fuera del área, recostado sobre la izquierda, aceleró y dejó botado a un defensa, hizo la diagonal, se llevó otra marca. En plena carrera, amagó para rematar y se quitó a un tercer rival, luego frenó, se acomodó y clavó la bola al puro ángulo.

El gol de Marcos Escoe (Interesa en Saprissa) en la final de LINAFA, el atacante jugó en Pitbull ese cierre de torneo porque había quedado libre de la Universidad en USA 🟣 pic.twitter.com/t0yssKybxg — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) August 8, 2025

“No es tan habilidoso, es más velocidad que otra cosa, pero con espacio te lastima. O sea, en el uno contra uno con espacio, va a hacer la jugada y tiene muchas probabilidades de llevarse al rival”.

Bennette explicó que hay jugadores como Messi, que hacen daño en espacio en corto, mientras que otros necesitan más espacio como Cristiano Ronaldo.

LEA MÁS: Fichaje de Marcos Escoe en Saprissa generó todo un polvorín y aficionados hacen un reclamo

El exjugador de Herediano y Cartaginés, dijo que Escoe es un gran jugador y que él hubiera esperado que regresara al Team, pero entiende que el fútbol es así, que los jugadores deben aprovechar las oportunidades y que no existe ningún tipo de resentimiento.

Paulo Wanchope dice que Marcos Escoe es un proyecto. (DS/DS)

“Es normal que sucedan estas cosas. Obviamente, Herediano tiene más jugadores jóvenes y buenos, algunos se irán, eso pasa en todos los equipos, porque, de pronto, usted los ve que aparecen en otro lado”.

Así, aquel muchacho que un día se formó con la camiseta rojiamarilla, ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en el Saprissa, el archirrival.