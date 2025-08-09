Fichaje de Marcos Escoe en Saprissa generó todo un polvorín y aficionados hacen un reclamo

Marcos Escoe fue jugador del News Boyz FC, equipo de la Seven Pro League, antes de llegar al Deportivo Saprissa. Instagram News Boyz. ( Instagram News Boyz./Instagram News Boyz.)

La contratación del delantero Marcos Escoe, como nuevo jugador del Deportivo Saprissa generó todo un polvorín este viernes.

El muchacho tiene 21 años y llega proveniente del Pitbulls FC, equipo que disputó la final de Linafa la temporada pasada y ahora está en la Liga de Ascenso y por eso, los cuestionamientos hacia el rendimiento del jugador inundaron las redes sociales.

La principal queja de los aficionados es la siguiente: ¿por qué no recurren a jugadores de la cantera? Anteriormente, en el Sapri sonaron nombres como los de Akheem Wilson, Thiago Cordero y Maikell Mc Donald, quienes se decía que fueron tomados en cuenta por el técnico Paulo Wanchope, para el primer equipo morado.

Una fuente consultada por La Teja aseguró que en las ligas menores del Monstruo hay unos 3 jóvenes que podrían llegar a la primera, con condiciones similares a las de Escoe.

“En divisiones menores hay por lo menos tres chicos que levantan la mano y cuentan con las condiciones que se necesita para llegar al primer equipo. No es posible que traigan a un extranjero y lo suplan con un muchacho que estuvo en la tercera división”, afirmó.

Escoe firmó con los morados por dos años y también estuvo en el fútbol de los Estados Unidos, en donde jugó con el Virginia Tech de la NCAA y SSA Kings de la USL del país norteamericano.

En el 2022 estuvo en Herediano. En el equipo florense, Marcos jugó durante 8 partidos, cinco por el torneo nacional, uno por la extinta Liga Concacaf y dos por el torneo de copa local.

Antes de llegar al club morado, hace unos días, estuvo jugando con los News Boyz FC, un equipo de la Seven Pro League, un torneo de fútbol 7 que dio inicio a finales de mayo y este domingo disputará su final. Allí compartió con el exdelantero saprissista Jorge Alejandro Castro.

El técnico morado Paulo César Wanchope aclaró que Escoe no reemplazará al panameño Newton Williams. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Proyecto

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, aseguró que la llegada del atacante no tapa un detalle que muchos pensaron, la llegada de otro delantero más al club tras la lesión del panameño Newton Williams.

El entrenador fue muy enfático en que el jugador de 21 años es un proyecto en el club y que no lo pensaron como el reemplazo del canalero.

“Más allá de lo de Marcos, pensamos traer a otro jugador a otro delantero. Él es un jugador joven, que visualizamos nos podría dar mucho más y por eso tomamos la decisión de traerlo”, destacó.

El técnico del Saprissa Paulo César Wanchope afirmó que tenía meses viendo a Escoe y quedó a gusto con sus condiciones. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa /Prensa de Saprissa)

Chope comentó que puede jugar por los extremos, de media punta o inclusive de nueve, que tenían varios meses viéndolo y que les gustan bastantes sus características y estilo, aunque fue enfático en que la decisión de traerlo fue un tema en conjunto.

“Es un trabajo en conjunto dentro de la institución, que se habla entre todos, traemos algunas opciones, valoramos y tomamos la decisión, es una cadena que pasa por el cuerpo técnico, el Comité deportivo, visorías, un trabajo en conjunto y luego de toma una decisión que creemos además que es la correcta”, añadió.

A Paulo le cuestionaron además si la llegada del muchacho bloquea el ascenso de jóvenes al primer equipo o si es que no hay para promover.

“Si yo estuviera en otro club, posiblemente pondría tres o cuatro juveniles, pero sé dónde estoy y acá hay que tener mesura, hay que tener balance, ahora estamos consolidando dos jóvenes como (Alberth) Barahona y Kenay (Myrie), yo quisiera poner mucho más, pero también hay que ser campeón, tener mucho cuidado en esas decisiones”, explicó.