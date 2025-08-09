Afición de Saprissa estalla con duras críticas tras contratación de Marcos Escoe por este detalle

El fichaje de Marcos Escoe generó mucha molestía entre los aficionados del Saprissa (Prensa Saprissa./Prensa Saprissa.)

La llegada de Marcos Escoe al Deportivo Saprissa generó muchas críticas y molestia de parte de la afición morada, quienes no comparten en su mayoría la llegada del jugador.

A los fiebres no les convence ni la experiencia del muchacho en primera división ni tampoco su procedencia, señalan que no está a la altura del Monstruo, lo cual se lo recriminan a Paulo Wanchope, Erick Lonis y la dirigencia.

Escoce suma solo cinco partidos en primera división con el Herediano, dos del torneo de Copa y uno por la extinta Liga Concacaf como todo su currículum como profesional.

Luego el jugador se marchó al fútbol universitario en Estados Unidos, en abril regresó a Tiquicia y se vinculó al Bulldogs de Santa Bárbara en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), equipo con el que ascendió a segunda división.

Su “último club” fue el News Boyz en la Seven Pro League, un campeonato de fútbol siete en el que militan exjugadores, periodistas e influencers, ese equipo era liderado como “presidente” por el periodista Kevin Jiménez.

“Deberían de tener vergüenza, ficharon un jugador que no tiene ni 5 partidos en primera y es un jugador de LINAFA. Cayeron muy bajo ustedes, gracias por dejar en ridículo una vez más al club”.

“Muy ‘buen’ mensaje para los que están en ligas menores; o bien, para la afición y nos dan a entender que además de no haber inversión, no hay calidad deportiva en los jóvenes”.

“No pero es que tiene una técnica de cabeceo exquisita… ¿En serio en el alto rendimiento no hay un chamaco igual o mejor que este mae? Si la respuesta es NO, cierren ese chante porque lo que está dejando son pérdidas entonces"

“Primero un delantero retirado, ahora uno aficionado. Por favor, vendan al equipo a alguien que sí entienda que es Saprissa”

“De Linafa a Saprissa, espero algún día tener esa suerte en la vida”, eran algunos de los comentarios de los fanáticos.