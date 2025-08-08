Paulo Wanchope reveló si llegada de Marcos Escoe cierra o no el mercado de fichajes de Saprissa

Paulo Wanchope habló sobre el rol que llega a aportar Marcos Escoe (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, aseguró este viernes que la llegada del atacante Marcos Escoe no tapa un detalle que muchos pensaron, la llegada de otro delantero más al club tras la lesión del panameño Newton Williams.

El entrenador fue muy enfático en que el jugador de 21 años es un proyecto en el club y que no lo pensaron como el reemplazo del canalero.

“Más allá de lo de Marco, pensamos traer a otro jugador a otro delantero. Él es un jugador joven, que visualizamos nos podría dar mucho más y por eso tomamos la decisión de traerlo”, destacó.

Chope comentó que puede jugar por los extremos, de media punta o inclusive de nueve, que tenían varios meses viéndolo y que les gustan bastantes sus características y estilo, aunque fue enfático en que la decisión de traerlo fue un tema en conjunto.

“Es un trabajo en conjunto dentro de la institución, que se habla entre todos, traemos algunas opciones, valoramos y tomamos la decisión, es una cadena que pasa por el cuerpo técnico, el Comité deportivo, visorías, un trabajo en conjunto y luego de toma una decisión que creemos además que es la correcta”, añadió.

A Paulo le cuestionaron además si la llegada del muchacho bloquea el ascenso de jóvenes al primer equipo o si es que no hay para promover

“Si yo estuviera en otro club, posiblemente pondría tres o cuatro juveniles, pero sé dónde estoy y acá hay que tener mesura, hay que tener balance, ahora estamos consolidando dos jóvenes como (Alberth) Barahona y Kenay (Myrie), yo quisiera poner mucho más, pero también hay que ser campeón, tener mucho cuidado en esas decisiones”, explicó.