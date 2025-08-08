Deportes

Saprissa oficializa llegada de exdelantero del Herediano

Marcos Escoe llega al cuadro morado por cuatro torneos cortos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Marcos Escoe es el nuevo jugador del Deportivo Saprissa. Prensa Saprissa.
Marcos Escoe es el nuevo jugador del Deportivo Saprissa. Prensa Saprissa. (Prensa Saprissa./Prensa Saprissa.)

El Deportivo Saprissa oficializó hace unos minutos la llegada del delantero Marcos Escoe Miller, quien firmó con los morados por dos años.

El muchacho tiene 21 años y llega procedente del fútbol universitario de Estados Unidos.

LEA MÁS: Gustavo Herrera: expertos en manejo de camerinos explican lo que puede estarle pasando al jugador

“El jugador, quien ha integrado diversos procesos de Selecciones Nacionales Menores, se une a nuestra institución tras haber jugado a nivel internacional en el fútbol universitario de Estados Unidos.

“Escoe jugó en Virginia Tech de la NCAA y SSA Kings de la USL del país norteamericano. En el país, jugó con Herediano y Pitbulls FC”, informó el club.

LEA MÁS: Exjugador del Herediano sería el nuevo fichaje de Saprissa pero a muchos morados no les hizo gracia

El rumor de la firma de Escoe desató muchos comentarios negativos de la afición morada, pues su último equipo fue en Linafa.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaMarcos Escoe
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.