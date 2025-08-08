Saprissa oficializa llegada de exdelantero del Herediano

Marcos Escoe es el nuevo jugador del Deportivo Saprissa. Prensa Saprissa. (Prensa Saprissa./Prensa Saprissa.)

El Deportivo Saprissa oficializó hace unos minutos la llegada del delantero Marcos Escoe Miller, quien firmó con los morados por dos años.

El muchacho tiene 21 años y llega procedente del fútbol universitario de Estados Unidos.

“El jugador, quien ha integrado diversos procesos de Selecciones Nacionales Menores, se une a nuestra institución tras haber jugado a nivel internacional en el fútbol universitario de Estados Unidos.

“Escoe jugó en Virginia Tech de la NCAA y SSA Kings de la USL del país norteamericano. En el país, jugó con Herediano y Pitbulls FC”, informó el club.

El rumor de la firma de Escoe desató muchos comentarios negativos de la afición morada, pues su último equipo fue en Linafa.