Nuevo delantero de Saprissa jugó un torneo de influencers antes de llegar al club morado

Marcos Escoe tiene 20 años y este viernes fue presentado como nuevo jugador de Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
Marcos Escoe fue jugador del News Boyz FC, equipo de la Seven Pro League, antes de llegar al Deportivo Saprissa. Instagram News Boyz.
Marcos Escoe, nuevo delantero del Deportivo Saprissa, jugó en un torneo de influencers antes de llegar al equipo morado.

El muchacho de 20 años fue uno de los jugadores del News Boyz FC, un equipo de la Seven Pro League, un torneo de fútbol 7 que dio inicio a finales de mayo y este domingo disputará su final.

Escoe fue dirigido por el exjugador de Alajuelense Carlos Castro y tuvo como compañero al exdelantero Jorge Alejandro Castro.

Precisamente, el equipo, a través de sus redes sociales le envió un mensaje de apoyo al nuevo jugador saprissista.

“Muchos éxitos en Saprissa, Escoe. Gracias por vivir la experiencia de la Seven Pro League con nosotros. ¡Un futuro por delante!“, escribió el News Boyz en su cuenta de Instagram.

