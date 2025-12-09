Así quedó el Estadio Nacional tras los conciertos de Bad Bunny

La cancha y la pista atlética del Estadio Nacional en San José fueron los grandes afectados tras los dos conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, realizados el pasado viernes y sábado en La Joya de La Sabana.

Más de 120 mil personas y un escenario golpeado

Más de 120 mil personas estuvieron entre el viernes y el sábado en el Estadio Nacional por el concierto de Bad Bunny. (Jose Cordero/José Cordero)

Entre ambas fechas, más de 120 mil personas asistieron a los conciertos, y una fotografía publicada por el periodista José Alberto Montenegro en sus redes sociales dejó en evidencia los serios estragos en la infraestructura deportiva del coloso josefino.

La gramilla muestra un deterioro importante, mientras que la pista atlética, que desde hace años presenta malas condiciones, quedó absolutamente despedazada tras el evento.

Así quedó la cancha del Estadio Nacional tras el concierto de Bad Bunny. (Facebook José Alberto Montenegro./Facebook José Alberto Montenegro.)

Críticas por la falta de inversión pese a los ingresos

Montenegro fue muy crítico al señalar que, con la cantidad de recursos que se generan con espectáculos masivos como el de Bad Bunny, no se puede justificar la falta de inversión en mejoras básicas para el estadio.

“La gerencia del Estadio Nacional conceptualiza el lugar como un centro de eventos; NO como un centro deportivo sostenido por esos eventos. ESO ES UN HECHO. No discutamos eso. Discutamos por qué NO logran ni cambiar una pista de $300 mil con esos eventos”, expresó el comunicador.

Promesas sin cumplir sobre la pista atlética

La pista del Estadio Nacional pide cambio desde hace años.

En octubre del 2024, Donald Rojas, director del ICODER y actual ministro de Deportes, aseguró en una entrevista con La Teja que durante el 2025 se iniciaría la planificación de la obra, y que para el 2026 arrancaría la construcción de la nueva pista.

Sin embargo, a la fecha no se ha iniciado ningún trabajo, y el deterioro continúa siendo evidente, especialmente luego de eventos de gran magnitud como los conciertos de Bad Bunny.

