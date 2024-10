La pista del Estadio Nacional alarmó a Costa Rica por su estado, esto dicen las autoridades

La pista del estadio Nacional perdió su certificación hace más de seis meses. Fotografía: Juan Diego Villarreal

La pista atlética del Estadio Nacional es un tema que tiene alarmados y espantados a muchos, al ver las condiciones en las que se encuentra, rogando por un cambio y sin una certificación que permita competencias internacionales. Hoy la usan más para ponerle tarimas de conciertos encima.

Los encargados de darle un giro a las cosas son el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, junto a la administración del estadio, pero la plata sale del Icoder.

La Teja habló con Donald Rojas, director del Icoder, para conocer cómo es que se llegó a este punto y las soluciones que ofrecen y en qué plazos podrían cubrirlas.

Al tomar la entrevista y desde el inicio de la conversación nos llamó la atención que para Rojas este tema se ha haya hecho “tan mediático”, pues para él la pista aún está en condiciones de usarse, no las ideales, pero afirma que allí aún entrenan atletas todas las semanas. Para él, el deterioro que tiene es natural.

Los constantes conciertos explotan más la pista del Estadio Nacional que los atletas. Foto: X Daniel Jiménez

-¿A usted qué le dice el estado actual de la pista del Estadio Nacional?

Está en condiciones aceptables, se puede usar en condiciones para entrenar y hasta para competencias, lo que pasa es que no tiene certificación, es el problema actual de la pista. Obviamente nosotros como institución y como dueña del Estadio Nacional estamos buscando la forma de sustituirla, que es lo que corresponde, pero es importante que la gente sepa que si bien la pista no está en óptimas condiciones para ser certificada, tampoco es que está inservible.

Las fotos y videos sobre la pista y su verdadero estado se han visto por todo lado, ¿en qué momento es que se llegó a este punto de deterioro y por qué se dejó que avanzara tanto hasta llegar a esto?

Su repuesta, en sencillo, es que antes no se tenía la noción que esto era competencia del Icoder, sino de la administración del estadio y entonces la planificación fue errónea.

Donald Rojas afirmó que la prioridad de cambiar la pista del Estadio Nacional es la misma que la de cuidar otras instalaciones deportivas nacionales. (Mayela López)

Hoy por hoy Costa Rica no tiene una sola pista certificada, por lo que no podría realizarse alguna competencia internacional, pero para Rojas eso tuvo tanto peso porque en doce años de certificación se hicieron pocos eventos y hasta se cuestionó si era necesario.

“Hay que hacer un análisis muy técnico, razonable y objetivo, no es solo pensar que ocupamos un BMW, es determinar que necesitamos uno. Hay que ser objetivo, que es lo que verdaderamente se necesita para desarrollar eventos y lograr metas”, expresó.

¿Qué planes hay para una pista nueva?

Según Rojas, los planes para una pista nueva tuvieron que empezar desde cero, lo que complicó las cosas, pero han ido avanzando, porque cuando llegó al cargo hace año y medio, no habían planes. Según las estimaciones de Rojas, el proyecto costaría millón y medio de dólares.

Las marcas de los atletas en la pista del Estadio Nacional no son validadas a nivel internacional al no tener certificación. (Jorge Navarro para La Nación)

“Esperamos que para final de año tengamos el perfil del proyecto listo para que el Ministerio de Planificación (Mideplan) lo tenga para aprobación, tenemos identificados recursos que esperamos que, una vez que podamos, a través de Mideplan incluir esos recursos en el presupuesto del ICODER”.

Lo expresado por Rojas contradice lo dicho por la administración anterior del Estadio Nacional, que a su salida dijo que había dejado perfilado de dónde podían salir los recursos y presentó cotizaciones para ir con proveedores, versión que el político negó. Los planes fueron presentados en abril, cuando ya él estaba en el cargo.

“Dentro de toda la documentación actual que he buscado, yo no he visto nada de eso, honestamente, no me lo presentaron, una cotización puede ser que exista, pero, ¿sobre qué? Una obra como el cambiado de una pista no es decir solo cuánto me cuesta, sino determinar muchos aspectos. Yo no conozco nada de eso. Si hay un proyecto con planos, sería una maravilla tenerlas”, manifestó.

Tras la entrevista, La Teja consiguió el registro de las actas de sesiones de abril, en el que se indica que las cotizaciones y los planes para iniciar el proyecto sí se presentaron a la junta y al ICODER, ya con Rojas a cargo, para el que lo realizara fuera el ICODER, que es al que le compete emprender la obra.

La pista del Estadio Nacional ya luce claramente maltratada. (Jorge Navarro para La Nación)

“Yo las cotizaciones no las conozco, si están sería un gusto conocerlas, pero yo estoy casi en un 80% seguro que, por lo menos yo, nunca las he visto”.

¿Hay que cerrar el estadio para cambiar la pista?

Un detalle muy llamativo es el cómo se cambia la pista. Una fuente allegada a La Teja, conocedora del área técnica de este tipo de pistas, nos contó que solo el trabajo del cambio puede tardar tres meses o más y que en este tipo de trabajos, generalmente, hay que cerrar el estadio.

¿Estaría cerrado el estadio por tanto tiempo? Rojas afirmó que sí habría cierres, pero parciales, de hecho, según las investigaciones que hicieron con expertos, sería de dos a tres cierres de 15 a 22 días cada uno.

En febrero del 2025 se empezaría a planear la obra y se estima que, por la bendita burocracia, se comience a construir hasta el año 2026.