Toledo confiesa qué no pudo hacer en la casita de Bad Bunny y lo que había de sobra

Toledoreveló detalles de su experiencia en la llamada “casita” de Bad Bunny y contó qué cosas tenían estrictamente prohibidas para los invitados, así como los artículos y lujos que, según él, nunca faltaban dentro del lugar.

Toledo estuvo en la casita del Conejo malo. (Captura de video/Captura de video)

“Mae, fuimos al estadio, nos invitaron, nos trataron como reyes. Había una barra libre dentro de la casita con bebidas de sobra”, dijo Toledo, contento de participar en el show del puertorriqueño.

El artista nacional le contó a El Dari que antes de entrar a la famosa casita le quitaron el celular porque no se podían tomar fotos.

Bad Bunny dio dos conciertos en el país. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

“Se podía hacer de todo, menos tomar fotos”, dijo el artista en el video que fue compartido en el TikTok de DJPCR.

Bad Bunny se llevó los aplusos con el homenaje.

Recordemos que el “Conejo Malo”, como es conocido, estuvo en el Estadio Nacional el viernes 5 y sábado 6, donde ofreció dos de los shows más llamativos del 2025.