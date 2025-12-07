Video: Bad Bunny le hizo un homenaje a Carlos Guzmán en su último concierto

Bad Bunny se presentó este viernes 5 y sábado 6 de diciembre en Costa Rica y llenó por completo el Estadio Nacional, en dos conciertos que, sin duda, se posicionaron como los mejores del año por su producción, energía y conexión con el público.

Bad Bunny hizo vibrar el Estadio Nacional en dos noches que quedarán en la memoria de miles de fanáticos. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue en el último concierto cuando, minutos antes de interpretar “Pitorro de coco”, se escuchó la melodía de “Soy tico”, pieza del artista costarricense Carlos Guzmán, lo que provocó sorpresa inmediata entre los asistentes y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Muchos interpretaron este detalle como un homenaje al músico nacional, ya que al sonar los primeros acordes el público reaccionó con gritos, aplausos y euforia, reconociendo de inmediato la melodía.

La melodía de “Soy tico” sorprendió al público antes de “Pitorro de coco” y desató la euforia en el estadio. (Jose Cordero/José Cordero)

El momento fue compartido por Ron Glezch en sus redes sociales, quien aseguró que el artista puertorriqueño tuvo un gesto especial con Costa Rica.

“Bad Bunny homenajeó a Carlos Guzmán con este detalle en su concierto”, escribió.

En el video se puede apreciar cómo el ambiente del estadio cambia de inmediato al iniciar la pieza, con miles de personas activándose al reconocer la música, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Bad Bunny homenajeó a Carlos Guzmán

Además del inesperado guiño musical, ambos conciertos estuvieron marcados por una producción de alto nivel, juegos de luces, visuales impresionantes y un repertorio que puso a cantar a todo el estadio de principio a fin.