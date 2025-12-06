Sucesos

A cuidacarros que cobró ¢10 mil de “parqueo” en la calle en concierto de Bad Bunny le cayó el karma muy rápido

La Policía Municipal de San José recibió una denuncia sobre los cobros abusivos de los cuidacarros

Por Adrián Galeano Calvo

La noche de este viernes varios cuidacarros quisieron llenarse los bolsillos a costas del concierto de Bad Bunny, pues se pusieron a cobrar hasta ¢10 mil a las personas que dejaron sus carros parqueados en los alrededores del Estadio Nacional.

Los vivazos incluso usaron talonarios de rifas para que sus “clientes” supieran de buenas a primeras que debían desembolsarles ¢10 mil a cambio de que sus carros quedaran “bien cuidados”.

Vladimir Sancho, supervisor de operaciones de la Policía Municipal de San José, indicó que recibieron una denuncia sobre esta situación por lo que movilizaron personal para que le pusiera fin a ese cobro desmedido.

Policía Municipal de San José intervino a cuidacarros en las afueras del Estadio Nacional. Foto cortesía Marcelo Solano.
Policía Municipal de San José intervino a cuidacarros en las afueras del Estadio Nacional. Foto cortesía Marcelo Solano.

“La noche de este viernes mientras se desarrollaba el concierto de Bad Bunny hubo una denuncia puntual sobre el tema de cuidacarros que estaban haciendo cobros excesivos y algunos de forma agresiva en los alrededores del Estadio Nacional.

“La Policía Municipal desplazó recurso al sitio, hizo una intervención de todos los cuidacarros que estaban en la zona revisando su estatus en el archivo criminal para verificar que no tuvieran cuentas pendientes con la justicia y retirándolos del lugar”, explicó Sancho.

Por su parte, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que en conjunto con la Fuerza Pública intervinieron a un total de 32 personas que se dedicaban a la vigilancia informal de vehículos. Al final no se registraron detenidos.

Policía Municipal de San José intervino a cuidacarros en las afueras del Estadio Nacional. Foto cortesía Marcelo Solano.
La Policía Municipal de San José también decomisó 9 placas de carros. Foto cortesía Marcelo Solano.

Los cuidacarros no fueron los únicos que terminaron la noche de mala forma, pues la Policía Municipal de San José informó que 9 conductores se quedaron sin las placas de sus carros, pues les fueron retiradas debido a que estaban estacionados obstruyendo el ingreso a cocheras o edificios.

Este sábado se realizará el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, por lo que posiblemente las autoridades realizarán un nuevo operativo para regular cualquier actividad de los cuidacarros.

Adrián Galeano Calvo

