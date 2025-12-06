Sucesos

Violento choque deja a dos personas prensadas y luchando por su vida dentro de un carro

El violento accidente ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este sábado

Por Adrián Galeano Calvo

Dos personas vivieron momentos de verdadera angustia al quedar prensadas dentro del carro en el que viajaban, tras verse involucradas en un violento accidente.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el incidente ocurrió a eso de las 2:20 a.m. de este sábado en San Isidro de Grecia, en Alajuela, frente al local de Pollos Chicken.

El comité local de la Benemérita, así como el Cuerpo de Bomberos, fueron alertados sobre un choque entre dos vehículos livianos, en el cual varias personas habrían resultado heridas.

El violento choque se dio entre dos carros en San Nicolás de Cartago. Foto Cruz Roja.
Dos ocupantes de uno de los carros fueron llevados de emergencia a centros médicos. Foto Cruz Roja.

“En la escena se abordan 2 pacientes, los cuales permanecieron atrapados en uno de los vehículos, ambos fueron trasladados, uno al Hospital de Grecia y el otro al Hospital de Alajuela, en condición urgente y crítico”, informó la Cruz Roja.

De momento no se tienen claras las circunstancias del accidente.

