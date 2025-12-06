Policía detiene carro y el conductor abandona a acompañante: Lo que hallaron escondido explica todo

Al ser sorprendido por la Policía, el conductor de un carro salió corriendo sin importarle lo que pudiera pasar con el hombre que lo acompañaba, quien terminó metido en un terrible problema.

Esto debido a que dentro del vehículo en el que viajaban fueron encontrados casi 300 kilos de marihuana, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con las autoridades, el detenido, quien viajaban como acompañante en dicho carro, es un hombre apellidado Gutiérrez, quien cuenta con un amplio expediente judicial.

Tras la revisión del automotor de encontraron 500 paquetes ocultos en dos compartimentos del vehículo. (MSP/MSP)

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, cuando el carro que transportaba el cargamento de droga se desplazaba por el sector de Macho Gaff en El Guarco, Cartago, momento en el que fue interceptado por la Fuerza Pública.

“El conductor al observar la presencia policial escapó a pie del lugar, mientras Gutiérrez fue aprehendido por las autoridades.

“Tras la revisión del automotor se encontraron 500 paquetes ocultos en dos compartimentos del vehículo”, informó Seguridad.

Finalmente Gutiérrez y el cargamento de marihuana fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.