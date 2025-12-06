Sucesos

Policía detiene carro y el conductor abandona a acompañante: Lo que hallaron escondido explica todo

Detienen a hombre con amplio expediente judicial que transportaba 300 kilos de marihuana en Cartago

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Al ser sorprendido por la Policía, el conductor de un carro salió corriendo sin importarle lo que pudiera pasar con el hombre que lo acompañaba, quien terminó metido en un terrible problema.

LEA MÁS: Esta podría ser la causa de muerte de bebé de 10 meses que fue encontrada sin vida por sus papás

Esto debido a que dentro del vehículo en el que viajaban fueron encontrados casi 300 kilos de marihuana, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con las autoridades, el detenido, quien viajaban como acompañante en dicho carro, es un hombre apellidado Gutiérrez, quien cuenta con un amplio expediente judicial.

Tras la revisión del automotor de encontraron 500 paquetes ocultos en dos compartimentos del vehículo.
Tras la revisión del automotor de encontraron 500 paquetes ocultos en dos compartimentos del vehículo. (MSP/MSP)

LEA MÁS: Violento choque deja a bebé de 6 meses y a niño de 6 años heridos de gravedad en Guanacaste

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, cuando el carro que transportaba el cargamento de droga se desplazaba por el sector de Macho Gaff en El Guarco, Cartago, momento en el que fue interceptado por la Fuerza Pública.

“El conductor al observar la presencia policial escapó a pie del lugar, mientras Gutiérrez fue aprehendido por las autoridades.

LEA MÁS: OIJ pide colaboración de la ciudadanía para identificar a sospechosos de calcinar a hombre dentro de un carro

“Tras la revisión del automotor se encontraron 500 paquetes ocultos en dos compartimentos del vehículo”, informó Seguridad.

Finalmente Gutiérrez y el cargamento de marihuana fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Decomiso marihuana CartagoCarro transportaba marihuana Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.