Esta podría ser la causa de muerte de bebé de 10 meses que fue encontrada sin vida por sus papás

Los padres encontraron a la niña sin vida la madrugada de este viernes

Por Adrián Galeano Calvo y Alejandra Morales

Las autoridades judiciales están investigando el caso de una bebé de 10 meses que la madrugada de este viernes fue encontrada sin vida por sus padres, esto en una finca en Desamparados, San José.

Aunque aún no ha se determinado con exactitud la causa de muerte, una fuente cercana al caso informó a La Teja que el fallecimiento de la pequeña podría estar ligado con una enfermedad que no habría sido tratada a tiempo.

Según dicha fuente, los padres y la bebita forman parte de una comunidad indígena panameña e ingresaron a Costa Rica hace aproximadamente 15 días en busca de trabajo por la época de recolección de café.

Al parecer, desde hace unos cuatro días atrás la niña presentaba síntomas de gripe y supuestamente le habrían administrado un medicamento, por lo que este jueves mostró cierta mejoría.

Pies de bebé
Al parecer, la bebé presentaba síntomas de gripe. Foto Archivo. (iStock)

Sin embargo, a eso de las 5 a.m. de este viernes sus padres descubrieron que la bebé había fallecido, por lo que dieron aviso a los dueños de la finca donde se estaban quedando y estos alertaron a las autoridades.

La fuente también señaló que en ese mismo sitio se encontraba un grupo de indígenas panameños y entre estos había de 6 a 7 menores con problemas respiratorios, por lo que se coordinó para que fueran llevados a un centro médico.

Por su parte, el OIJ informó de forma oficial que esperarán el resultado de la autopsia para establecer la causa de muerte de la niña.

