Estas son las líneas de investigación del OIJ sobre el brutal asesinato del doctor en su casa en Escazú

Rafael Omar Pérez Valdés, de 65 años, el doctor asesinado de manera brutal en su propia casa en Trejos Montealegre, Escazú, podría haber sido víctima de un robo o de alguna situación personal.

Esas son las hipótesis preliminares que manejan los investigadores del OIJ, confirmó Michael Soto, director del organismo.

“Esta investigación está muy preliminar, estamos procesando todas las evidencias en la escena del crimen, barajando algunas hipótesis, dentro de las cuales podríamos destacar alguna situación de robo o una de tipo personal. Esperamos esclarecer este caso pronto; todo nuestro personal está trabajando en esclarecer, tomando en cuenta que era un funcionario público”, dijo Soto.

Rafael Omar Pérez Valdés, de 65 años, el doctor asesinado de manera brutal en su propia casa en Trejos Montealegre, Escazú, tuvo una vida de lucha, pasó hambre en su natal Cuba y terminó cumpliendo una gran promesa a su mamá en Costa Rica. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Descartan venganza por su labor médica

Soto descartó que, de momento, exista alguna línea de investigación que indique que se trate de una represalia por su labor como médico en La Reforma.

“No hay nada que indique que el crimen sea por el tipo de trabajo que realizaba”, mencionó Soto.

Al doctor Rafael Pérez lo encontraron sin vida la tarde de este martes 2 de diciembre sus propios familiares, quienes lo llegaron a buscar.

El OIJ confirmó que la víctima fue hallada dentro de una habitación; a él lo maniataron y tenía múltiples golpes en la cabeza.

Rafael también era artista visual reconocido en Costa Rica.