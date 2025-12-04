Amigos lloran el asesinato del doctor de La Reforma y creen saber la razón de su asesinato

El crimen del doctor de la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma, Rafael Omar Pérez Valdés, de 65 años, tiene a sus allegados con el alma destrozada, ellos aún no pueden creer lo ocurrido.

“Nunca pensamos en vivir algo así, es que todavía no lo podemos creer, tanto dolor, tanta crueldad, para una ser humano que era luz en la vida de sus amigos, de su mamá, de sus pacientes, ¿por qué matarlo? Él no era capaz de hacerle daño a nadie, tenemos el alma con un dolor que es inexplicable”, dijo una amiga y colega del doctor de apellido Carmona.

Rafael Omar Pérez Valdés (Cortesía/cortesía)

La médico nos contó que tenía varios años de conocer a Rafa cómo, ella le decía con cariño, y la última vez que conversaron fue el 11 de noviembre, cuando ella lo llamó porque cumplió años.

“Ese día nos hablamos y quedamos en ponernos de acuerdo para vernos, Rafael era un médico como pocos, aunque trabajaba en la cárcel ese era un trabajo que sus amigos le admirábamos porque siempre le decíamos que nos daba miedo que le pudiera pasar algo, y más bien siempre decía que no, que sus pacientes le tenían respeto y hasta cariño, porque sabían que él estaba para ayudarlos”, dijo.

Carmona aseguró que por el momento los rodea un sentimiento de consternación, pues, lo que ha comentado con otros allegados es que su amigo pudo ser víctima de un robo.

El doctor era el médico de La Reforma. (María José Howell)

“Es lo que creemos porque él no se metía con nadie, el OIJ está investigando y afortunadamente cerca hay cámaras de seguridad, por lo que confiamos en que pronto esa persona que ha provocado este daño caiga presa”, dijo.

La amiga relató que el doctor no solo bueno ejerciendo la Medicina sino que era un artista, una pasión que quería disfrutar más de lo que ya hacía cuando decidiera retirarse.

“Era un fotógrafo maravilloso, captaba unos paisajes bellísimos, era pintor, varias de sus obras recibieron reconocimiento y estuvieron en galerías, su trabajo por el arte era un orgullo para él, yo le vacilaba y le decía que dejará la medicina y viviera por su arte... qué dolor siento, nunca estás listo para esto”, dijo.

“Él era un gran doctor, un gran artista, un viajero de esos que le encantaba aprender, pero su mayor virtud era ser un hijo excepcional, ahora ¿qué va a hacer su madre con este dolor?, si ellos eran todo uno para él otro, él nació en Cuba y llegó aquí para forjarse un futuro para los dos, dejaron todo atrás y lo lograron, eran personas que dignificaban este país, que lo amaban y la inseguridad le arrebató la vida a un servidor”.

Rafael Omar Pérez Valdés disfrutaba de viajar. (Cortesía/cortesía)

La doctora asegura que ahora solo esperan justicia pronta.

“Estamos viviendo como país una pesadilla, todos los días se escuchan muertes, y ya la gente no se asombra de ver tanta inseguridad, creo que nos pasa a todos, pero cuando te toca directo, es cuando el dolor te frena y te hace ver lo cerca que es la realidad de la violencia”, dijo la doctora.

El cruel asesinato del médico también ha desencadenado en redes sociales que sus allegados compartan mensajes cargados de amor y a la vez de mucho dolor por su muerte.

“Tu cariño quedará en nuestros corazones por siempre, fuimos afortunados por tenerte, por conocerte y por amarte”, dice uno de los mensajes.

Un exalumno compartió: “gracias, mi profe, por haber sido tan especial conmigo, por sacar lo mejor de mí en farmacología... por todos los consejos que me diste, se me parte el corazón en pedazos saber que pasaste a mejor vida. No me va a alcanzar esta vida ni las que siguen para agradecerle a la vida que te pusiera en mi vida”.

Otro de los mensajes dice: “Costa Rica ya no es ni la sombra de aquel país que nos arrullaba con paz. Hoy se siente herida, cansada, desconocida”.

“No hay palabras para expresar mi tristeza. Te adoraré por siempre mi Rafa”.

El médico fue velado en Camposanto La Piedad en Escazú.

Los familiares del médico lo encontraron sin vida dentro de una de las habitaciones de su vivienda en Trejos Montealegre, en Escazú., pasadas las 2 p.m. de este martes 2 de diciembre, y de inmediato alertaron a las autoridades, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue localizado maniatado y presentaba golpes en la cabeza. El móvil del asesinato se encuentra en investigación.