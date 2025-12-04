La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados

Rafael Omar Pérez Valdés, de 65 años, el doctor asesinado de manera brutal en una casa en el exclusivo vecindario de Trejos Montealegre dejó un último mensaje para sus allegados que, a raíz de su muerte, suena como un presagio que estremece a quienes compartieron con él.

Una fotografía en el mar con botes y unos rayos de luz fue la que utilizó bajo el título: En viaje a la luz, así lo publicó en sus redes sociales el 21 de octubre anterior; fue la última que realizó.

Sus allegados lo recuerdan como un hombre que amaba viajar y siempre publicaba fotos de los sitios que admiraba.

LEA MÁS: Identifican a doctor asesinado en exclusivo barrio de Escazú: era médico de la cárcel La Reforma

Rafael Omar Pérez Valdés dejó un último mensaje para sus allegados que a raíz de su muerte suena como un presagio. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El médico fue hallado sin vida la tarde de este martes 2 de diciembre por sus propios familiares que lo llegaron a buscar.

El OIJ confirmó que la víctima fue hallada dentro de una habitación, a él lo maniataron y tenía múltiples golpes en la cabeza.

LEA MÁS: Colegio de Enfermeros condena asesinato de obstetra: “Costa Rica no puede normalizar esta tragedia”

A raíz de su muerte muchos allegados señalaron que mes y medio después de esa publicación entendieron el último mensaje del doctor Rafael Pérez.

“Ya entendí tu foto. Qué honor tan grande haber compartido y jugado juntos en esta vida. Tu luz es eterna querido, Rafaelito”, escribió Jeannina Campos en las redes sociales del doctor.

Rafael Omar Pérez era un médico cubano. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Rafael nació en Cuba, era nacionalizado costarricense y tenía amigos en muchas partes del mundo, porque personas de Argentina, México y otros países lamentaban la tragedia del médico.

Aún no hay personas detenidas por este cruel hecho.

San José sigue siendo la provincia más violenta de Costa Rica, las autoridades judiciales temen que el 2025 cierre con 900 muertes violentas.