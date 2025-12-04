Identifican a doctor asesinado en exclusivo barrio de Escazú: era médico de la cárcel La Reforma

Rafael Omar Pérez Valdes, de 65 años, era un querido médico y el hombre que fue hallado asesinado dentro de una vivienda en el exclusivo vecindario de Trejos Montealegre, en Escazú.

Las autoridades judiciales confirmaron que Pérez sufrió una despiadada muerte y la horrible escena del crimen fue descubierta por sus propios familiares, quienes lo llegaron a buscar.

Él era el médico de La Reforma, la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, más conocida como La Reforma, así consta en el perfil de las redes sociales de la víctima, quien señaló que trabajaba para el Ministerio de Justicia y Paz. No obstante, este ministerio, ni Presidencia se han manifestado sobre este atroz hecho.

A él lo maniataron y tenía múltiples golpes en la cabeza, un escenario que estremeció a los vecinos, quienes están muy acostumbrados a la tranquilidad de su comunidad.

“Lo encontraron familiares, pasadas las dos de la tarde de este martes 2 de diciembre, estaba sin vida dentro de una de las habitaciones de la vivienda y dieron aviso a las autoridades”, confirmaron en el OIJ.

Foto: Tomada de redes sociales

En redes sociales muchas personas han expresado el cariño que le tenían al médico, quien nació en Cuba y se nacionalizó costarricense.

“Un profesional excepcional, que apreciamos mucho los policías que le conocimos porque sin ser su función asignada, nunca nos negó atención, nunca nos discriminó. Descansa en paz doctor Pérez”, señaló Georgi Álvarez, en un perfil de redes de Policías Penitenciarios.

También Deanne Campos manifestó sentirse triste por esta pérdida: “Un hombre entregado al trabajo y labor como médico en CAI Jorge Arturo Montero Castro (Reforma). Ser humano humilde y especial. Mi sentido pésame a la familia y amigos”, señaló.