Colegio de Enfermeros condena asesinato de obstetra: “Costa Rica no puede normalizar esta tragedia”

Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, la obstetra inocente asesinada en Limón, se convirtió en el rostro más doloroso de una violencia que ya no respeta ni la vida, ni los sueños de quienes solo querían servir a los demás.

Ante esta situación, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica condenó lo ocurrido y advierte que este asesinato constituye un golpe directo para el gremio y para la sociedad costarricense.

“Su partida representa no solo la pérdida de una profesional altamente comprometida con el cuidado de la población, sino también la vida de una persona inocente arrebatada en un contexto de creciente violencia criminal que afecta al país. Las víctimas no son ‘solo entre grupos delictivos’”.

“Como colegio profesional, rechazamos categóricamente la narrativa de que los homicidios se limitan a disputas entre grupos vandálicos o del crimen organizado. Esta afirmación es falsa y peligrosa”, manifestaron mediante un comunicado la tarde de este miércoles 3 de diciembre.

Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, la obstetra inocente asesinada en Limón, compartió esta foto en el 2020, cinco años después murió por culpa de la violencia en Costa Rica. Foto: Tomada del perfil del FB (Tomada del perfil del FB /Tomada del perfil del FB)

Señalan que la violencia se está apoderando de sitios que antes se consideraban seguros y le piden a las autoridades gubernamentales actuar para frenar esta ola de inseguridad que permanece en Costa Rica en los últimos años.

“La violencia homicida es hoy una amenaza directa para la vida de personas inocentes. Costa Rica no puede normalizar esta tragedia, ni aceptar que profesionales que dedican su vida a cuidar a otros, como la Enfermería, se conviertan en víctimas inocentes de balaceras y enfrentamientos que nada tienen que ver con su labor”, señalaron.

Concluyeron diciendo que el país pierde a una profesional ejemplar. Enfermería pierde a una compañera. La sociedad pierde a una vida inocente.

A Amanda Zuriely le quitaron la vida frente a los ojos de su mamá, cuando ambas estaban al frente de su casa en barrio La Colina, de Limón, la tarde de este lunes 1.° de diciembre, el ataque no era contra ella, pero las balas la alcanzaron.

El OIJ ha hecho esfuerzos para bajar la cifra de homicidios, no obstante, los esfuerzos no han sido suficientes y el 2025 podría cerrar con más de 900 asesinatos.