Estos son los elementos que relacionan a un médico de 25 años de Miramar con la amenaza armada contra un director de la UCR

Un doctor de apellido Matarrita, de 25 años, vecino de Miramar de Puntarenas, está en manos del OIJ por ser sospechoso de amenazar y apuntar con un arma de fuego a un director de carrera de la UCR, se trata de otro médico.

A Matarrita lo detuvieron a las 3:30 p. m. de este miércoles 3 de diciembre, mediante un allanamiento que realizan los agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ.Las autoridades le decomisaron un arma de fuego, un maletín y la ropa que aparentemente utilizó al momento del ataque; estas pruebas son consideradas contundentes para los investigadores.

Matarrita ejerce como médico general. (OIJ/Cortesía)

La supuesta amenaza

En apariencia, el sospechoso le ordenaba a la víctima modificar unas notas para que él pudiera calificar a una especialidad.

“A esta persona se le está vinculando con un evento que se presentó el jueves 27 de noviembre a eso de las diecinueve horas (7 p. m.), cuando este sujeto en apariencia entra al consultorio de una clínica privada de un médico especialista, que es director de carrera de una universidad estatal.

Una vez en el consultorio, aparentemente esta persona saca un arma de fuego y amenaza al doctor para que varíe unas calificaciones que le podrían ayudar a calificar en una especialidad médica”, aseguró Juan Pablo Calvo, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ.

Identificación y ruta del sospechoso

El OIJ recibió la denuncia y, mediante análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas, lograron identificar al sospechoso.

La investigación determinó que Matarrita, cuando salió del consultorio, caminó unas cuadras hacia un carro que estaba estacionado a un kilómetro del centro médico.

