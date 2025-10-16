Profesora de canto de Teletica grabó los momentos de tensión por la amenaza en la UCR

El miedo se apoderó del campus de la UCR luego de que un correo amenazante, firmado como “Terror 764”, alertara a las autoridades y obligara a evacuar a cientos de estudiantes. (Fernanda Matarrita Chaves)

María Marta López, profesora de canto en la Universidad de Costa Rica (UCR) y también reconocida por su papel en los formatos de Teletica, estaba en el recinto estudiantil cuando escuchó las alarmas en las que les pedían a todos abandonar el edificio.

“Estaba en una entrevista con unos estudiantes, todo estaba tan bonito, tan normal, pero hay amenazas”, expresó López, mientras mostraba con un video cómo las personas abandonaban el sitio, tanto a pie como en carro.

“Es un sonido que no es nada bonito”

La docente asegura que nunca había escuchado las alarmas.“Es un sonido que no es nada bonito, alarmas de precaución, son preventivas”, manifestó López, quien le pedía a los estudiantes que salieran del recinto universitario.

Esta alerta ocurrió la mañana de este jueves 16 de octubre, luego de que un correo firmado como “Terror 764” alarmara a los presentes. Agentes del OIJ se mantienen investigando la situación y quiénes serían los responsables de este hecho violento.