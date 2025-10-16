UCR evacúa sus instalaciones en alerta ante amenaza de ataque armado

UCR evacuó sus instalaciones tras recibir una amenaza de ataque armado vía correo electrónico. (La Nación/Cortesía)

Un correo electrónico fue el detonante para que las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) ordenaron la evacuación inmediata por la amenaza de un ataque armado.

Los universitarios incluso alertaron a sus familiares de lo sucedido.

La situación trasciende la mañana de este jueves 16 de octubre.

LEA MÁS: ¿Cuál universidad tuvo más estudiantes aprobados en el examen de médicos de Costa Rica?

En la UCR señalaron que informaron al OIJ de lo ocurrido.

Se trasladarán todas las actividades institucionales a la virtualidad hasta que la situación esté controlada y segura para todos, tantos estudiantes como trabajadores de la institución.

La evacuación solo aplica para la ciudad universitaria Rodrigo Facio, para todas las sedes y recintos.

LEA MÁS: ¿Quiénes entrarán a la UCR y la UNA en 2026? Fechas, exámenes y resultados ya están definidos