¿Cuál universidad tuvo más estudiantes aprobados en el examen de médicos de Costa Rica?

Solo 201 estudiantes aprobaron el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica. (Colegio de Médicos/Colegio de Médicos)

Una universidad estatal tuvo la mayor cantidad de estudiantes aprobados en el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), que es aplicado por el Colegio de Médicos y Cirujanos.

Más de 500 estudiantes de Medicina, provenientes de diferentes universidades, pusieron a prueba sus conocimientos en el examen. Sin embargo, solo 201 de ellos lo aprobaron.

La Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvo el mayor porcentaje de aprobación, con un total de 88.46%. De 78 estudiantes que participaron en esta prueba, 69 la ganaron.

Mientras que la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED), que se ubicó en segundo lugar, tuvo 102 participantes, pero solo 49 la pasaron.

Estas son las otras universidades que participaron en esta convocatoria:

Universidad Autónoma de Centro América (UACA): 13 aprobados de 49 (26.53%)

13 aprobados de 49 (26.53%) Universidad de Iberoamérica (UNIBE): 8 aprobados de 45 (17.78%)

8 aprobados de 45 (17.78%) Universidad Federada San Judas Tadeo (USJT): 4 aprobados de 28 (14.29%)

4 aprobados de 28 (14.29%) Universidad Hispanoamericana (UH): 26 aprobados de 83 (31.33%)

26 aprobados de 83 (31.33%) Universidad Internacional de las Américas (UIA): 12 aprobados de 80 (15.00%)

12 aprobados de 80 (15.00%) Universidad Latina de Costa Rica (ULatina): 15 aprobados de 69 (21.74%)

15 aprobados de 69 (21.74%) Homologado CONARE (Egresados formados en universidades en el extranjero): 5 aprobados de 12 (41.67%)

La UCR es la universidad con mayor porcentaje de aprobación del examen. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el Colegio de Médicos y Cirujanos, este examen mide conocimientos a través de 140 casos clínicos en 7 áreas troncales y 20 subáreas, con el fin de garantizar que aquellas personas que ejerzan como médicos estén preparadas para atender a los pacientes en el país.

Las personas que aprobaron este examen podrán incorporarse al Colegio de Médicos y Cirujanos y ejercer en el país, una vez que finalicen su proceso de graduación.

