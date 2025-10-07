¿Por qué Fabricio Alvarado no estuvo en el plenario en medio de la polémica?

El diputado Fabricio Alvarado aseguró que no se estaba escondiendo de nadie tras su ausencia en el plenario el 6 de octubre. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El diputado Fabricio Alvarado no estuvo presente en el plenario este lunes 6 de octubre en medio de la polémica por la denuncia que presentó Alicia Castillo a inicios de este año por presunto abuso sexual.

LEA MÁS: TSE solicitó levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves ¿a qué castigo se expone el mandatario?

La ausencia del también candidato presidencial levantó dudas y curiosidad de la razón de su ausencia en el plenario, donde varios legisladores lo criticaron fuertemente y, además, aprovecharon para votar la moción ultrarápida para avanzar con el proyecto de las jornadas 4x3, presentada por el PUSC, que finalmente fue rechazada.

En un video compartido a este medio y publicado a través de las redes sociales de Alvarado, él aseguró que no está escondido.

“Ayer estuve con mi familia, claro que sí, como corresponde, porque son mi prioridad, pero aquí estoy para trabajar por los temas que necesita este país, no para caer en el juego de la politiquería barata y de la demagogia”, dijo el legislador de Nueva República.

Varios diputados le solicitaron a Alvarado la renuncia a su curul y a su inmunidad para que enfrente la justicia por las denuncias por presunto abuso sexual que tiene en su contra.

El legislador arremetió contra los legisladores que hicieron dicha petición el lunes en el plenario.

“El pueblo está cansado de la demagogia y de la campaña sucia de Liberación Nacional y el Frente Amplio, los mismos de siempre. Por eso mismo han perdido el apoyo popular. Aquí estoy, no me estoy escondiendo de nadie”, dijo.

“He atendido el proceso en el momento, en el estado y en el lugar que corresponde. No en la prensa, porque los casos no se litigan en la prensa, si es lo que pretenden ellos. Es absolutamente demagogo decir que debo renunciar a la inmunidad cuando ni siquiera existe una acusación”, añadió.

Varios diputados le solicitaron el lunes 6 de octubre a Fabricio Alvarado su renuncia a la inmunidad y a su curul por las denuncias de presunto abuso sexual. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recordemos que la Fiscalía aún está investigando las denuncias que presentaron dos personas, una de ellas el año pasado, y la otra, este 2025.

Según un artículo publicado por AmeliaRueda.com, Castillo, quien denunció a Alvarado este año, es hija de la pastora de una iglesia ubicada en Desamparados, donde Alvarado cantaba con el Grupo de Alabanza. Según ella, el diputado compartía mucho con la familia de la pastora.

LEA MÁS: “Es campaña sucia”: Fabricio Alvarado tras acusaciones de abuso sexual

El presunto abuso sexual habría ocurrido en 2006, cuando ella era menor de edad, mientras que el actual candidato presidencial tenía 32 años.

Mujer que denunció a Fabricio Alvarado de abusar de ella habló públicamente

Aparentemente, el legislador habría abusado sexualmente de ella en, al menos, 10 ocasiones, por lo menos durante 10 meses.

El diputado calificó la denuncia como una forma de ensuciar su imagen en la campaña electoral, pues él, por tercera vez, busca llegar a la Casa Presidencial como mandatario.

LEA MÁS: ¿Transita por Barreal? MOPT anuncia importante cambio vial para agilizar el giro a la derecha