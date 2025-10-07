“Es campaña sucia”: Fabricio Alvarado tras acusaciones de abuso sexual

El diputado y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, negó la denuncia de Alicia Castillo en su contra y aseguró que se trata de una campaña sucia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado se refirió a la denuncia que presentó Alicia Castillo a principios de este año en su contra por el presunto delito de abuso sexual.

En un video, así como un mensaje compartido por su equipo de prensa, Alvarado aseguró que se trata de una campaña sucia en su contra.

“Cada vez que estamos en los primeros lugares de las encuestas, salen los mismos de siempre con campaña sucia. (...) Ustedes han sido testigos de cómo desde entonces mi familia y yo hemos sido atacados de todas las formas posibles. Literalmente solo falta que digan que maté a alguien”, dijo el candidato presidencial.

“Lo publicado ayer en AmeliaRueda.com es una muestra más de que la campaña sucia ya empezó. No hablemos solo de la forma irresponsable en que se filtra una denuncia, que es únicamente eso, una denuncia sin ninguna prueba, sino también de las declaraciones temerarias que me acusan falsamente de abuso sexual por un hecho que supuestamente ocurrió hace 20 años”, añadió.

El diputado señaló que no caerá en la trampa ni se quedará callado y además, que Dios “ha sacado bandera” por él y por su familia.

Hace unos días, cuando la Fiscalía confirmó a los medios de comunicación nacionales que otra persona lo denunció por presunto abuso sexual, Alvarado señaló lo mismo, sin embargo, declaró que él y su equipo ya estaban preparados para “cosas así”.

La Fiscalía General está investigando la denuncia presentada por Castillo, así como la de otra persona, quien lo hizo el año pasado, bajo el expediente 24-000108-0033-PE por este delito.

Este lunes 6 de octubre, Castillo publicó un video expresando su sentir después de que saliera a la luz que, supuestamente, sufrió de abuso sexual por parte del legislador, cuando ella tenía 13 años.

“Me guardé esa historia por 19 años y este año decidí alzar la voz. Debo reconocer que nunca en mi vida había experimentado tanto temor como en los últimos meses, y los pensamientos que más llegaban a mi mente siempre eran: ‘¿Quién me va a creer si a mí nadie me conoce?’“, contó Castillo en el video.

Ella expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió de muchas personas después de que se diera a conocer el caso.

“Gracias por creerme, gracias por escuchar mi verdad y, de corazón, de verdad, espero que, así como a mí en diciembre, me sirvió muchísimo escuchar que otra mujer alzara su voz y fue el último empujoncito que necesité para alzar la mía, espero que esto pueda ayudar a otras personas que se encuentran en una situación similar, a que puedan hablar y que no se queden calladas”, dijo.

Denunciante de Fabricio Alvarado habla por primera vez en público

Este medio intentó hablar con la joven, sin embargo, ella nos indicó que no se iba a referir al tema por el momento.

En una nota publicada por el medio AmeliaRueda.com, el presunto abuso sexual habría ocurrido en 2006, cuando ella era menor de edad, mientras que el actual candidato presidencial tenía 32 años.

La joven es hija de la pastora de una iglesia ubicada en Desamparados, donde Alvarado cantaba con el Grupo de Alabanza. Según ella, el diputado compartía mucho con la familia de la pastora.

Aparentemente, el legislador habría abusado sexualmente de ella en, al menos, 10 ocasiones, por lo menos durante 10 meses.

Diputados piden su renuncia

Varios diputados criticaron al legislador de Nueva República durante el plenario de este lunes 6 de octubre, señalando los molestos y decepcionados que se sienten por la actitud que ha tomado Alvarado ante las denuncias que presentaron dos personas en su contra.

Ellos solicitaron a Alvarado renunciar a su inmunidad para que enfrente el juicio por los casos de abuso sexual que la Fiscalía está investigando.

“Me alegra mucho que la curul del diputado Fabricio Alvarado se encuentra vacía, que haya tenido la decencia de privarnos de su presencia. Esperaba recibir la noticia de la renuncia a su curul o a su inmunidad“, dijo la diputada Rocío Alfaro.

“No puede ser, no puedo imaginarme cómo la fracción que se autodenomina como la defensora de los valores y de la familia tienen liderándolos a una persona acusada en repetidas ocasiones por abuso sexual, pero peor aún, acusado por pedastría, abusando de los templos y de la fe, se cuela en una familia y abusa de una menor de 13 años”, añadió.

Los demás diputados de Frente Amplio también pidieron su renuncia y rechazaron que sea una campaña “sucia” en su contra.

La diputada Kattia Cambronero rechazó que denuncia contra Fabricio Alvarado se trate de una campaña sucia. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

“Usted no quiere decir que esta es una campaña sucia. (...) Si él se quiere defender, que renuncie a la inmunidad. Si es cómo dice que es, en términos de espiritualidad, que renuncie a la inmunidad, pero que no venga acá a decirle a una joven como Alicia Castillo que están en un proceso de campaña sucia“, comentó la legisladora Kattia Cambronero, quien señaló que conoce a la presunta víctima.

Alvarado no se presentó esta tarde en el plenario; sin embargo, su partido indicó que él sí estuvo en la Asamblea Legislativa durante la mañana e, incluso, tuvo reuniones con su fracción.

