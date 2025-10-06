Así es la nueva cédula costarricense: más color y más seguridad

El TSE lanzó una cédula con nuevo diseño que está disponible a partir de este lunes, sin embargo, el documento con el formato anterior se mantiene vigente hasta que venza en la fecha indicada en el mismo. (Cortesía TSE/Cortesía TSE)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lanzó un nuevo diseño de la cédula física, que está disponible para toda la ciudadanía a partir de este lunes 6 de octubre.

LEA MÁS: ¿Cuándo se inicia la construcción del nuevo hospital de Cartago?

Con una guaria morada, un colibrí y la bandera de Costa Rica que se muestran en el nuevo documento, las autoridades buscan fortalecer la seguridad y la protección de los datos personales.

En esta nueva cédula no se indican ni los nombres de los padres ni el domicilio electoral del ciudadano, por cuestiones de seguridad.

Además, Luis Bolaños, director general del Registro Civil del TSE, señaló que el documento de identidad es, solamente, para identificar a las personas; es decir, no requiere información adicional.

Los datos de los padres, así como el domicilio electoral, se pueden consultar por medio de la página del TSE.

¿Quién diseñó la nueva cédula? Bolaños explicó que hay un departamento de comunicación que tiene un área dedicada a la producción de artes.

Este es el nuevo diseño de la parte frente de la cédula física. Se puede apreciar la guaria morada y el colibrí sustituyendo la tilde en "República". (TSE/Cortesía)

Allí, un diseñador se encargó de idear la estética de la cédula, con imágenes que identificaran a los costarricenses.

“Incluso, hay un par de cosas que no se ven en estas imágenes, que son dos figuras, una es una guaria y la otra es una figura precolombina. Solo se ven con luz ultravioleta. Este diseño tienen que aprobarlo los magistrados del TSE, quienes lo hicieron”, dijo Bolaños.

Él comentó que esta nueva cédula se diferencia al formato viejo en cuanto a la impresión, pues ahora los colores son mucho más vivos.

LEA MÁS: Mujer que denunció a Fabricio Alvarado rompe el silencio en video

En la parte de atrás viene un código QR, con el cual se pueden consultar algunos datos que no se ven en la impresión del documento.

Así se ve la parte dorsal de la cédula física, cuyo nuevo diseño está disponible para su emisión a partir de este lunes 6 de octubre. (TSE/Cortesía)

¿Quiénes la pueden solicitar?

El director general del Registro Civil indicó que todos los costarricenses pueden solicitar la cédula nueva con este diseño; sin embargo, no es obligatorio cambiar el documento, si el actual está vigente y en buen estado.

Este documento no tiene un costo, pero si una persona lo solicita dos veces en un mismo año calendario, debe pagarlo.

Todos los costarricenses pueden solicitar la cédula con el nuevo diseño sin ningún costo, salvo que ya solicitó otro documento este año, pues, en este caso, se deberá pagar la segunda solicitud. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“La cédula con el formato anterior sigue vigente hasta que el documento diga. No es que se va a vencer, ambos van a coexistir. Pero tampoco impide que, eventualmente, una persona quiera solicitar una de las nuevas”, dijo Bolaños.

LEA MÁS: Diputado Alexander Barrantes revela cuánto pagó tras choque y pelea en parqueo y responde si había tomado