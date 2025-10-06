Diputado Alexander Barrantes revela cuánto pagó tras choque y pelea en parqueo y responde si había tomado

El diputado Alexander Barrantes explicó que el arreglo del choque fue de ¢450.000. (José Cordero)

El diputado Alexander Barrantes reveló este lunes cuánto dinero le dio al hombre al que le chocó el carro en un parqueo público, en las cercanías del Parque Morazán.

En un primer momento, se dijo que el hecho había ocurrido el sábado pasado, pero luego salió a la luz que fue el jueves de la semana pasada.

El polémico episodio se volvió público luego de que empezara a circular en redes sociales un video en el que se observa a Barrantes peleando con el otro conductor, incluso se van a los golpes, algo por lo que el diputado ha sido cuestionado.

LEA MÁS: Pilar Cisneros reacciona al pleito del diputado Alexander Barrantes y no descarta consecuencias legales

El actor Prabhakar Sharan intervino como mediador

Algo que también llama mucho la atención es que en el video se ve que llega el empresario y actor indio, Prabhakar Sharan, quien es amigo de Barrantes.

Sharan fue quien calmó la situación y sacó la billetera para darle dinero al afectado por el choque. Se ve contando billetes que luego le entrega al legislador para que este se los dé al otro chofer involucrado en el hecho.

LEA MÁS: Diputado chavista, Alexander Barrantes, se fue a los golpes tras protagonizar choque en San José

En el video se observa a Barrantes (centro) discutiendo y lanzando golpes al otro conductor. (Asamblea Legislativa)

Este lunes en La Teja le preguntamos a Barrantes cuánto dinero le dieron en total al hombre y cuánta de esa plata se la dio el actor.

“La abolladura valía como ¢60.000, pero recibió ¢450.000, vio un negocio.

LEA MÁS: Mujer que denunció a Fabricio Alvarado rompe el silencio en video

“Mi amigo fue un negociador en momentos de tensión. El arregló. Yo a él le devolví el dinero y todo se solucionó. Desde un primer momento, yo le ofrecí pagar el daño, solo que el muchacho llegó en una actitud prepotente, ofendiendo y exigiendo”, dijo el legislador.

Sin embargo, en el video que circula en redes se ve al legislador muy enojado, se observa que es él quien lanza golpes primero y también circula la versión que trató de darse a la fuga y por eso se ve su carro en la pura salida del parqueo, mientras que el otro vehículo está mucho más adentro.

Barrantes niega haber estado bajo los efectos del licor y califica el hecho como “aislado”. (Asamblea Legislativa)

Diputado niega haber estado bajo los efectos del licor

Mientras discuten, el afectado presiente que Barrantes estaba ebrio, incluso se lo preguntó, pero él no contestó directamente, por eso este lunes le hicimos la consulta al legislador.

LEA MÁS: ¿Qué dijo el diputado Alexander Barrantes tras la pelea en parqueo cerca del parque Morazán?

“Venía de una cena, no ingerí licor”, fue lo que respondió.

También le preguntamos si cree que su actitud y sus acciones corresponden a la de la investidura de un diputado de la República.

“Fue una situación aislada, fuera de mis funciones como diputado. Hay que reconocer que se pudo manejar mejor, pero a esa hora estaba cansado, baja la capacidad de tolerancia, y la tolerancia tiene un límite como ser humano, todos tenemos tope.

“El video lo editaron a conveniencia y se dicen cosas que no son”, señala el diputado oficialista.