¿Qué dijo el diputado Alexander Barrantes tras la pelea en parqueo cerca del parque Morazán?

Alexander Barrantes pidió disculpas por el incidente en un parqueo del centro de San José. (Archivo)

El despacho del diputado Alexander Barrantes, del partido oficialista, se pronunció por medio de un comunicado de prensa sobre la pelea en la que se vio involucrado el legislador, en la que hasta se fue a los golpes.

El hecho se dio el sábado en la noche, en un parqueo público en las cercanías del parque Morazán, luego de que el legislador golpeara un carro.

“El despacho del diputado Alexander Barrantes Chacón aclara la información difundida en medios sobre un accidente ocurrido recientemente en un parqueo en las cercanías del parque Morazán.

“El diputado Barrantes reconoce su participación en el percance y lamenta los inconvenientes ocasionados. Desde el primer momento, manifestó su disposición para asumir los daños materiales y resolver el incidente de forma directa con la persona afectada. Durante el intercambio, se generó un momento de tensión, situación que el diputado lamenta profundamente. El hecho fue aislado y no pasó a mayores”, dice el comunicado.

Otro de los detalles que menciona el documento es que el actor extranjero Prabhakar Sharan fue quien llegó al parqueo y calmó la situación, ya que según se ve en un video que circula en redes sociales, él sacó plata de su bolsa para pagar los daños del afectado.

“El señor Prabhakar Sharan, amigo del diputado, intervino únicamente como mediador para facilitar la resolución del conflicto. El diputado Barrantes asume la plena responsabilidad por lo sucedido y lamenta sinceramente las circunstancias generadas”, agrega el despacho.

Pilar Cisneros dice que Alexander Barrantes deberá asumir las consecuencias de sus actos. (Asamblea Legislativa)

Las aclaraciones se dan porque, supuestamente, Barrantes se habría tratado de dar a la fuga, ya que en el video se observa su carro ya en la salida del parqueo, mientras que el otro vehículo, el cual tiene un golpe en la puerta del chofer, está mucho más adentro.

También se ve al legislador discutir con el otro chofer y este le increpa que le golpeó el carro echando para atrás, además, le pregunta al diputado si está ebrio.

Luego se ve que el diputado se acerca a su carro y está buscando algo en su celular, en eso el otro chofer involucrado lo empieza a grabar y el legislador se molesta aún más y le tira unos golpes al hombre, quien le responde con una patada.

Luego Barrantes le tiró varios golpes más, pero no logró agredir al hombre.

En el video también se observa cuando llega Prabhakar Sharan y se ve contando billetes.

La diputada oficialista Pilar Cisneros dijo que el diputado Barrantes deberá asumir las consecuencias de sus actos y adelantó que este lunes, en la fracción, conversarán sobre lo ocurrido.