¿Sabía que el EDUS le dice cuánto le tocará de pensión y cuándo se puede jubilar?

La aplicación EDUS permite conocer la fecha de jubilación y el monto estimado de pensión. (Jeffrey Zamora)

El EDUS muestra los datos de cuándo le toca jubilarse y cuánta plata le tocará recibir de pensión de forma mensual.

El sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene un registro de las cuotas recibidas de cada trabajador y también el historial de lugares en los que ha desempeñado funciones.

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), dice que EDUS presenta entre sus informaciones, datos muy importantes sobre las cuotas de la pensión de cada asegurado, que deben ser revisados de forma periódica.

El cálculo de la pensión se basa en las últimas 240 cuotas reportadas al régimen IVM. (Shutterstock)

Cómo revisar sus cuotas de pensión en el EDUS paso a paso

Para verlos, usted debe ingresar al app y buscar la pestaña que dice “Datos Personales” y después donde dice “Pensiones IVM”.

Una vez ahí se le despliegan tres pestañas, una que dice “Mi pensión” y ahí se le detalla la fecha proyectada para la pensión, el monto estimado que recibirá de forma mensual, las cuotas que lleva hasta el momento y también la edad a la que le corresponde jubilarse.

En la segunda pestaña dice “Cuotas por salarios” y cuando ingresa vienen detallados los salarios mensuales que han sido cotizados y el monto que se ha enviado a su régimen de pensiones, ese es precisamente el dato que usted debe revisar con frecuencia con mucha atención, ya casi le explicamos por qué.

Por último, viene una pestaña que dice “Cuotas por patronos”, ahí se pueden ver todos los patronos que usted ha tenido y el tiempo que trabajó para cada uno.

Revisar las cuotas reportadas en el EDUS ayuda a evitar errores que afecten la pensión. (Albert Marín)

Por qué es importante verificar las cuotas reportadas por su patrono

Leiner Vargas dice que el revisar que las cuotas se estén registrando y que le estén reportando el salario correcto, es fundamental para evitar problemas futuros.

“Uno debe de estar revisando en el EDUS las cuotas reportadas y que estas sean los porcentajes que de verdad tiene el salario reportado, porque precisamente son los montos de esas cuotas reportadas las que operan para el cálculo de la pensión y como en la última reforma del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) se está calculando la pensión a aparte de las últimas 240 cuotas, o sea, estamos hablando de 240 meses hacia atrás, las personas que están ya entre los 45 y los 50 años, deberían de estar vigilantes de sus cuotas en el EDUS para que, de verdad, se esté reportando el valor correcto, porque si no eso le va a afectar el cálculo de su pensión.

“Es muy importante tener ese control de cuánto es lo que el patrón me está reportando, cuál es la cuota, eso parece ahí. Con excepción de que haya cotizado y no se le haya reportado, cosa que tendría que aportar prueba, o con alguna excepción en particular, el cálculo del EDUS es bastante cercano a lo que le toca a cada quien”, aseguró el economista.