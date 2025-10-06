Pilar Cisneros reacciona al pleito del diputado Alexander Barrantes y no descarta consecuencias legales

Pilar Cisneros se pronunció tras el pleito del diputado Alexander Barrantes ocurrido en San José. (Asamblea Legislativa)

La diputada oficialista Pilar Cisneros dijo lo que piensa del pleito que protagonizó el diputado chavista, Alexander Barrantes, este sábado en la noche en un parqueo público localizado en el centro de San José.

Según se ve un video que circula en redes sociales, Barrantes hasta se fue a los golpes con el chofer del carro que golpeó, cuando iba marcha atrás.

LEA MÁS: Diputado chavista, Alexander Barrantes, se fue a los golpes tras protagonizar choque en San José

“Hasta hoy en la tarde vi el video, me lo mandaron varias personas, y mi primera reacción es que don Alexander Barrantes deberá enfrentar todas las consecuencias legales y reputacionales de su accionar esa noche en el parqueo público”, dijo Cisneros.

“Mañana (lunes) en la reunión de fracción valoraremos el caso, escucharemos la versión de don Alexander y tomaremos una posición al respecto”, agregó la legisladora.

LEA MÁS: Proyecto de jornadas 4x3 tendrá votación decisiva este lunes en la Asamblea Legislativa

El video muestra a Barrantes lanzando golpes tras un choque en San José

Según se ve en el video, Barrantes se habría tratado de dar a la fuga, ya que se observa su carro ya en la salida del parqueo, mientras que el otro vehículo, el cual tiene un golpe en la puerta del chofer, está mucho más adentro.

Un video muestra al legislador Alexander Barrantes discutiendo y lanzando golpes en un parqueo público. (José Cordero)

En el video se ve a Barrantes discutir con el otro chofer y este le increpa que le golpeó el carro echando para atrás, además, le pregunta al diputado si está ebrio.

LEA MÁS: Aresep alerta cuatro cosas que debe revisar en los cilindros de gas para evitar tragedias

Luego se ve que el diputado se acerca a su carro y está buscando algo en su celular, en eso el otro chofer involucrado lo empieza a grabar y el legislador se molesta aún más y le tira unos golpes al hombre, quien le responde con una patada.

Luego Barrantes le tiró varios golpes más, pero no logró agredir al hombre.

En el video también se observa que después de todo eso llega un amigo de Barrantes, quien presuntamente es el actor de cine y empresario Prabhakar Sharan Prasad, quien habría arreglado la situación pagándole al afectado los daños. Se observa al empresario contando billetes y luego se ve cuando el diputado, ya mucho más tranquilo, le da la plata al afectado.

Se pidió una reacción de Barrantes sobre lo ocurrido el sábado en la noche, estamos a la espera de sus declaraciones.