Diputado chavista, Alexander Barrantes, se fue a los golpes tras protagonizar choque en San José

Diputado Alexander Barrantes se dio de golpes después de chocar un carro en San José. (Asamblea Legislativa)

El diputado oficialista, Alexander Barrantes, protagonizó un escándalo en el que hasta se fue a los golpes, luego de chocar su carro contra otro vehículo.

El hecho se dio este sábado por la noche, en un parqueo público, localizado en las cercanías del parque Morazán, en el centro de San José.

LEA MÁS: Joven de Alajuelita hace historia al ser la primera técnica en mantenimiento aeronáutico de Costa Rica

Según se observa en un video que circula en las redes sociales, Barrantes se habría tratado de dar a la fuga, ya que se observa su carro ya en la salida del parqueo, mientras que el otro vehículo, el cual tiene un golpe en la puerta del chofer, está mucho más adentro.

En el video se ve a Barrantes discutir con el otro chofer y este le increpa que le golpeó el auto echando para atrás; además, le pregunta al diputado si está ebrio.

LEA MÁS: Proyecto de jornadas 4x3 tendrá votación decisiva este lunes en la Asamblea Legislativa

Luego se ve que el legislador chavista se acerca a su carro y está buscando algo en su celular. En eso, el otro chofer involucrado lo empieza a grabar y Barrantes se molesta aún más y le tira unos golpes al hombre, quien le responde con una patada.

Hay un video en el que se ve a Barrantes lanzarle golpes al chofer del otro carro. (Asamblea Legislativa)

Después el congresista le tiró varios golpes más, pero no logró golpear al sujeto.

LEA MÁS: ¿Cuándo empieza el cobro del marchamo 2026 y por qué subirá el Seguro Obligatorio?

En el video también se observa que después de todo eso llega un amigo de Barrantes, quien, presuntamente, es el actor de cine y empresario Prabhakar Sharan Prasad, quien habría arreglado la situación pagándole al afectado los daños. Se observa al empresario contando billetes y luego se ve cuando el diputado, ya mucho más tranquilo, le da la plata al afectado.

Se pidió una reacción de Barrantes sobre lo ocurrido el sábado por la noche, pero estamos a la espera de sus declaraciones.