Mujer que denunció a Fabricio Alvarado rompe el silencio en video

Una mujer que denunció un presunto abuso sexual que sufrió por parte del diputado Fabricio Alvarado, habló por primera vez en público. Foto: Cortesía Nueva República. (Mayela López)

Alicia Castillo, quien denunció al diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, habló en público por primera vez.

A través de un video publicado en redes sociales, la joven contó su sentir después de que saliera a la luz que el legislador habría abusado de ella cuando tenía 13 años.

“Me guardé esa historia por 19 años y este año decidí alzar la voz. Debo reconocer que nunca en mi vida había experimentado tanto temor como en los últimos meses y los pensamientos que más llegaban a mi mente siempre era: ‘¿quién me va a creer si a mí nadie me conoce?’“, contó Castilo en el video.

Ella expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió de muchas personas después de que se diera a conocer el caso.

“Gracias por creerme, gracias por escuchar mi verdad y de corazón, de verdad, espero que así como a mí en diciembre me sirvió muchísimo escuchar que otra mujer alzara su voz y fue el último empujoncito que necesité para alzar la mía. Espero que esto pueda ayudar a otras personas que se encuentran en una situación similar, a que puedan hablar y que no se queden calladas”, dijo.

En una nota publicada por el medio Amelia Rueda, el presunto abuso sexual habría ocurrido en 2006, cuando ella era menor de edad, mientras que el actual candidato presidencial tenía 32 años.

La joven es hija de la pastora de una iglesia ubicada en Desamparados, donde Alvarado cantaba con el Grupo de Alabanza. Según ella, el diputado compartía mucho con la familia de la pastora.

Al parecer, el legislador habría abusado sexualmente de ella en al menos 10 ocasiones, por lo menos durante 10 meses.

El diputado actualmente cuenta con dos denuncias en su contra por este delito, cuyos casos están siendo investigados por la Fiscalía bajo un mismo expediente.

Denunciante de Fabricio Alvarado habla por primera vez en público

La denuncia

La Fiscalía confirmó hace unos días a La Teja que la investigación se está realizando bajo el expediente número 24-000108-0033-PE.

“Respecto a su consulta, la Fiscalía General informó que la causa 24-000108-0033-PE, en contra el señor Alvarado Muñoz, por el delito de abuso sexual, se encuentra en investigación. En dicha causa figuran dos personas como víctimas y se cuenta con la denuncia de ambas”, indicó la Fiscalía.

En ese momento, consultamos al diputado sobre la denuncia en su contra. Él dio a entender que es una forma de ensuciar su imagen en la campaña electoral.

“Ya inició la campaña política y sabíamos que esta sería una campaña electoral mucho más sucia que las anteriores, así que ya estábamos preparados para cosas así“, dijo Alvarado.

