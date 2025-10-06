¿Fue cierto el robo a la diputada Ada Acuña? Pilar Cisneros aclara punto por punto lo ocurrido

Pilar Cisneros defendió a su compañera de bancada Ada Acuña tras la polémica por hurto. (Asamblea Legislativa)

Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido oficialista, hizo este lunes una importante aclaración sobre el hurto que le hicieron a la diputada Ada Acuña.

El viernes pasado en la noche, Acuña emitió un comunicado en el que aseguró haber sido víctima de un hurto en el CTP de Talamanca, en una gira que hizo ese día.

LEA MÁS: ¿Qué decisión tomó Pilar Cisneros sobre diputado Alexander Barrantes tras pelea en parqueo?

Ella dijo que había puesto la denuncia, pero luego las autoridades judiciales dijeron que se había comprobado que a la legisladora no le habían robado nada en esa zona que señaló, por lo que hasta empezó a circular el rumor de que Acuña había mentido e inventado todo.

Debido a eso, la diputada Cisneros hizo una aclaración importante sobre el caso.

LEA MÁS: Así es la nueva cédula costarricense: más color y más seguridad

La diputada Ada Acuña fue víctima de un hurto cuando realizaba una gira en Limón. (Albert Marín)

“Adivinen por qué la diputada Acuña no está aquí. Anda sacando cédula, licencia, reponiendo las llaves de su casa, de su carro y evaluando los daños. Ya va por 6 millones de colones el robo. Ella, ciertamente, se equivocó cuando al principio pensó que la habían robado en el CTP, en la actividad donde estaba, porque solo hizo dos paradas, en el CTP y en Guápiles, donde le dijo al chofer: ‘Pare un momentito porque necesito ir al baño’, y dice la diputada Acuña que se tardó tres minutos, durante los cuales, el chofer de la Asamblea, irresponsablemente, se alejó del carro, y en esos 3 minutos le robaron todo.

LEA MÁS: Diputado Alexander Barrantes revela cuánto pagó tras choque y pelea en parqueo y responde si había tomado

“Yo me pregunto, más bien, si la Asamblea Legislativa no debería hacerse cargo de ese robo, porque el chofer tiene la obligación de estar cuidando al diputado de la República y los bienes que tiene dentro del carro. Me resulta realmente impresionante la falta de empatía que tienen ustedes diputados por una persona que le pasa algo que a cualquiera le puede pasar”, recalcó Cisneros.

Pilar Cisneros hace aclaración sobre hurto de Ada Acuña

La jefa de fracción oficialista indicó también cómo fue que Acuña se dio cuenta del hurto.

“Ella se dio cuenta (del hurto) cuando pasó por el Zurquí y le empezaron a llegar las alertas del banco de que le estaban usando la tarjeta, creo que 20 o 30 veces”, agregó Cisneros.