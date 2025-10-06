¿Qué decisión tomó Pilar Cisneros sobre diputado Alexander Barrantes tras pelea en parqueo?

Pilar Cisneros confirmó la decisión de la fracción oficialista sobre el caso de Alexander Barrantes. (Albert Marín)

Pilar Cisneros anunció cuál fue la decisión tomada por la fracción oficialista sobre el comportamiento que tuvo el diputado Alexander Barrantes, luego de chocar un carro en un parqueo, cerca del Parque Morazán, en el centro de San José.

En un video que circula en redes sociales, se ve al legislador discutir con el chofer del vehículo que chocó y hasta se ve lanzarle varios golpes.

Cisneros había dicho este domingo, poco después de que trascendiera el hecho, que Barrantes tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y que este lunes la fracción se reuniría para hablar del caso y tomar decisiones. Esto fue lo que acordaron.

“Hacemos un severo llamado de atención al diputado Barrantes Chacón, de quien siempre esperamos que se comporte como un caballero, atendiendo a su investidura como diputado de la República. La fracción oficialista se reserva el derecho de tomar otras acciones, en caso de que una eventual investigación de las autoridades sobre el incidente revele hechos hasta el momento desconocidos y que pudieran ser objeto de reproche al diputado.

La fracción oficialista emitió un fuerte llamado de atención al legislador. (Asamblea Legislativa)

“El legislador reconoce, plenamente, su participación en el percance en el que golpeó a otro vehículo —dentro de un estacionamiento privado— y lamenta profundamente los inconvenientes ocasionados. Nunca más debe repetirse este comportamiento, conscientes de que cada uno debe asumir plenamente las consecuencias legales y reputacionales de sus actos”, dijo Cisneros al finalizar la reunión.