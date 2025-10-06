Nacional

Mauricio Hoyos se despide tras el incidente con tiburón en la isla del Coco: “Gracias a la vida y a Costa Rica”

El reconocido científico mexicano, herido por un tiburón de Galápagos en la Isla del Coco, se recupera favorablemente y viaja a México para reunirse con su familia. Envió un mensaje de gratitud a Costa Rica por la atención recibida

EscucharEscuchar
Por Marcelo Poltronieri
Mauricio Hoyos, uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el estudio de tiburones, él fue atacado por un tiburón en isla del Coco. Foto: Tomada de redes sociales
El biólogo marino Mauricio Hoyos se recupera tras el incidente con un tiburón en la Isla del Coco. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El biólogo marino Mauricio Hoyos, reconocido por sus investigaciones sobre tiburones, se despidió este lunes de Costa Rica con un mensaje de profundo agradecimiento. El científico fue dado de alta luego de sufrir un incidente con un tiburón de Galápagos en la isla del Coco, que lo obligó a someterse a dos cirugías.

En un mensaje emitido desde San José, el Dr. Hoyos expresó su gratitud al pueblo costarricense, a los guardaparques de la isla del Coco, a la tripulación del barco Okeanos Aggressor, así como a los bomberos, médicos, enfermeras y terapeutas que contribuyeron a su recuperación.

LEA MÁS: Biólogo mexicano narra aterrador ataque de tiburón en isla del Coco: “Toda mi cabeza estaba dentro de su boca”

“Hoy quiero dar gracias a la vida, a Costa Rica y a todas las manos solidarias que hicieron posible que yo esté aquí, recuperándome y con la esperanza intacta. Pronto regresaré a México para reunirme con mi familia y continuar con mi proceso de recuperación, antes de volver a mis labores científicas con la Coalición One Ocean Worldwide”, expresó el Dr. Hoyos en un comunicado de prensa enviado por For the Oceans Foundation.

Partirá hacia México para continuar su recuperación

El investigador, quien recientemente fue distinguido con el Premio Rob Stewart al Conservacionista Oceánico del Año, viajará en las próximas horas hacia la Ciudad de México, acompañado por una enfermera que velará por su bienestar durante el trayecto.

De acuerdo con su equipo, el biólogo continuará su tratamiento en casa junto a su familia antes de retomar sus labores científicas con la organización Coalición One Ocean Worldwide.

La Isla del Coco celebró el primer desfile de faroles de su historia este 14 de setiembre del 2024. Todos los faroles fueron hechos con material 100% reciclado y 100% encontrado en la propia isla.
El científico mexicano agradeció al pueblo de Costa Rica por el apoyo y atención médica recibida después del ataque en la isla del Coco. (Cortesía)

Una vida dedicada a la conservación marina

El trabajo de Mauricio Hoyos ha sido clave para la protección de los tiburones en el Pacífico. Su liderazgo dentro de la Coalición One Ocean Worldwide —integrada por Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation— ha permitido impulsar proyectos de investigación y conservación marina en América Latina.

LEA MÁS: ¿Por qué biológo mexicano atacado por tiburón no fue trasladado en helicóptero? Esto dice experto

La agrupación destacó que continuará con su labor, “inspirada por el ejemplo, la resiliencia y la pasión del Dr. Hoyos en defensa de los tiburones y la protección de los océanos”.

Mauricio Hoyos, Biologo Marino se despide de Costa Rica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial y revisado por un editor para asegurar su precisión.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mauricio HoyosIsla del Cocotiburón de Galápagosrecuperación médicaNotas IALTNotas IALTM
Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.