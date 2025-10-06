Mauricio Hoyos se despide tras el incidente con tiburón en la isla del Coco: “Gracias a la vida y a Costa Rica”

El biólogo marino Mauricio Hoyos se recupera tras el incidente con un tiburón en la Isla del Coco. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El biólogo marino Mauricio Hoyos, reconocido por sus investigaciones sobre tiburones, se despidió este lunes de Costa Rica con un mensaje de profundo agradecimiento. El científico fue dado de alta luego de sufrir un incidente con un tiburón de Galápagos en la isla del Coco, que lo obligó a someterse a dos cirugías.

En un mensaje emitido desde San José, el Dr. Hoyos expresó su gratitud al pueblo costarricense, a los guardaparques de la isla del Coco, a la tripulación del barco Okeanos Aggressor, así como a los bomberos, médicos, enfermeras y terapeutas que contribuyeron a su recuperación.

“Hoy quiero dar gracias a la vida, a Costa Rica y a todas las manos solidarias que hicieron posible que yo esté aquí, recuperándome y con la esperanza intacta. Pronto regresaré a México para reunirme con mi familia y continuar con mi proceso de recuperación, antes de volver a mis labores científicas con la Coalición One Ocean Worldwide”, expresó el Dr. Hoyos en un comunicado de prensa enviado por For the Oceans Foundation.

Partirá hacia México para continuar su recuperación

El investigador, quien recientemente fue distinguido con el Premio Rob Stewart al Conservacionista Oceánico del Año, viajará en las próximas horas hacia la Ciudad de México, acompañado por una enfermera que velará por su bienestar durante el trayecto.

De acuerdo con su equipo, el biólogo continuará su tratamiento en casa junto a su familia antes de retomar sus labores científicas con la organización Coalición One Ocean Worldwide.

El científico mexicano agradeció al pueblo de Costa Rica por el apoyo y atención médica recibida después del ataque en la isla del Coco. (Cortesía)

Una vida dedicada a la conservación marina

El trabajo de Mauricio Hoyos ha sido clave para la protección de los tiburones en el Pacífico. Su liderazgo dentro de la Coalición One Ocean Worldwide —integrada por Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation— ha permitido impulsar proyectos de investigación y conservación marina en América Latina.

La agrupación destacó que continuará con su labor, “inspirada por el ejemplo, la resiliencia y la pasión del Dr. Hoyos en defensa de los tiburones y la protección de los océanos”.

