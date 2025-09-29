Mauricio Hoyos es el biólogo marino mexicano que fue atacado por un tiburón en isla del Coco

Mauricio Hoyos, uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el estudio de tiburones, fue atacado por un tiburón, de aproximadamente cuatro metros de largo, en la isla del Coco, Costa Rica.

El ataque ocurrió el sábado 27 de setiembre, día en el que recibió el premio Rob Stewart al Conservacionista Oceánico del Año.

La mañana de este lunes 29 de setiembre fue llevado al hospital Clínica Bíblica, donde permanece internado.

Hoyos encabezaba una expedición científica como parte de la Coalición One Ocean Worldwide, una iniciativa colaborativa que incluye a las organizaciones Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation.

Él es Mauricio Hoyos, biólogo marino mexicano que estaba al frente de una expedición científica de la Coalición One Ocean Worldwide. (Coalición One Ocean Worldwide/Coalición One Ocean Worldwide)

“Todos los miembros de la coalición estamos consternados y estamos preocupados por su condición, pero tenemos esperanzas de que pronto tendremos noticias positivas, está en buenas manos, con un excelente personal médico”, dijo Jorge Serendero, director de For the Oceans, fundación que pertenece a la coalición.

“Incidentes como este son extremadamente raros,” afirmó, por su parte, Alex Antoniou, director ejecutivo de Fins Attached.

Hoyos ha dedicado su carrera a la conservación de los tiburones, la protección de los océanos y el avance de los objetivos de la Coalición One Ocean Worldwide.

Mauricio Hoyos soportó 36 horas de dolor antes de llegar al hospital

El biólogo marino de nacionalidad mexicana fue atacado por un tiburón galápago en el Parque Nacional Isla del Coco.

Hoyos ha tenido que soportar un traslado de entre 36 y 40 horas por mar, ya que el ataque ocurrió la tarde del sábado 27 de setiembre.

Luis Fernández, doctor de Bomberos, afirmó que esperaron la llegada del extranjero.

“Nos encontrábamos en la estación naval a la espera del arribo de la embarcación que traía al biólogo marino, los paramédicos bomberos que lo acompañan, nos indican que viene en una condición estable, con alimentación controlada y manejo del dolor”, señaló Fernández.

Un tiburón de cuatro metros atacó en la cabeza al biólogo marino mexicano en la isla del Coco. Foto: John Durán (John Durán)

Agregó que el tiburón que atacó al biólogo es de cuatro metros.

“Le produjo lesiones a nivel de la cara izquierda y cuero cabelludo, la inflamación ha sido importante; no obstante, viene con el manejo adecuado”, sostuvo.

Hoyo llegó antes de las 7 a. m., de este lunes a la estación naval del Puerto y lo llevaron de emergencia a un hospital de San José.

Biólogo Marino hacía buceo cuando sufrió ataque de tiburón

La víctima sufrió las principales heridas en la cabeza.

“El ataque se dio mientras el hombre se encontraba realizando buceo. Producto del percance, la persona resultó con lesiones a nivel de cabeza (cuero cabelludo y rostro)”, dijeron los bomberos.

Agregaron que le dieron atención avanzada y le controlaron el sangrado.

El equipo de buceo que llevaba la víctima también tuvo daños importantes a nivel de las mangueras de aire, obligándolo a un ascenso de emergencia.

A él lo trasladaron por mar hasta el hospital Monseñor Sanabria, tras un recorrido por mar de entre 36 y 40 horas.