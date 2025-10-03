Biólogo mexicano narra aterrador ataque de tiburón en isla del Coco: “Toda mi cabeza estaba dentro de su boca”

Mauricio Hoyos fue atacado el pasado sábado mientras buceaba en la isla del Coco. (Coalición One Ocean Worldwide/Coalición One Ocean Worldwide)

El biólogo mexicano Mauricio Hoyos narró los momentos de terror que vivió al ser atacado por un tiburón Galápagos, cuando se encontraba realizando un trabajo de conservación mientras buceaba en la isla del Coco.

El aterrador relato fue dado a conocer por medio de una entrevista que Hoyos le dio esta semana al New York Times.

“Se giró (el tiburón) de lado hacia mí; fue rapidísimo. Estaba completamente abierta (la boca del tiburón); toda mi cabeza estaba dentro de su boca en menos de un segundo”.

Hoyos dijo que escuchó un crujido, pero solo fue la presión, aunque la pesadilla estaba lejos de terminar.

“En cuanto me tocó el cráneo, me soltó. Me liberó y se alejó nadando”, contó el biólogo al New York Times.

El ataque del tiburón ocurrió el pasado sábado, cuando se encontraba a unos 37 metros de profundidad. Debido a la distancia y su estado de salud, el mexicano tuvo que ser traslado en una embarcación por más de 36 horas, hasta que llegó a tierra firme a eso de las 7 a. m. del lunes. Luego fue llevado a un centro médico en San José.

Mauricio Hoyos sufrió 27 lesiones en la cabeza, una por cada diente del tiburón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En su relato, Hoyos dijo que tras el ataque del tiburón, su máscara de buceo se llenó de agua y sangre; además, los dientes del tiburón cortaron las mangueras de aire de su equipo de buceo.

“Vi la sombra dos veces frente a mí”, dijo. “Si hubiera querido, podría haberme matado”, destacó el biólogo.

Hoyo también dio a conocer que estaba a la espera de una cirugía de mandíbula, esto tras recibir puntos para cerrar las 27 heridas que sufrió en el cuero cabelludo y la cara, causadas por los 27 dientes del tiburón.

El biólogo es un reconocido experto marino que ha trabajado en la conservación y marcaje de especie por más de 30 años; incluso, ha marcado grandes tiburones blancos y tigres. Esta es la primera vez que sufre un ataque de este tipo.