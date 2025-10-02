Impresionante video revela la última gran aventura que Kevin Kirby realizó un día antes de desaparecer

Kevin Kirby participó de la aventura en el cañón junto a un grupo de amigos. Captura de pantalla video de Alonso Chaves/Youtube. (Youtube/Kevin Kirby. Captura de pantalla video de Alonso Chaves.)

Un impresionante video revela la última gran aventura que disfrutó Kevin Kirby, de 27 años, el día antes de que se diera su desaparición, la cual terminó por convertirse en un cruel homicidio.

Se trata de un video publicitario en el que se grabó el tour de aventura que Kirby realizó el pasado sábado, junto a un grupo de amigos en el cañón del río La Vieja, en Sucre de San Carlos.

Dicha grabación fue hecha por Alonso Chaves, director de Kings Desire Studio, quien compartió un extracto de ese video en su canal de Youtube.

“Exploradores del Cañón – Río La Vieja, Sucre de San Carlos. Un grupo de cañoneros se adentra en las entrañas del río La Vieja, donde el agua esculpe pasajes ocultos y la selva susurra historias antiguas. Cada salto, cada corriente, cada mirada entre rocas es parte de una travesía que despierta el alma aventurera. Filmación realizada para La Vieja Adventures", publicó Chaves junto al video.

En la grabación, que es apenas un adelanto del video publicitario, se observa a Kevin junto a su grupo de amigos. En otra toma se alcanza a ver Kirby bajando por unas escaleras en dirección hacia el cañón.

Esta es una de las tomas donde se ve a Kevin Kirby. Captura de pantalla video de Alonso Chaves. (Youtube/Kevin Kirby. Captura de pantalla video de Alonso Chaves.)

El video muestra la última aventura que Kevin vivió junto a varios de sus seres queridos, recorriendo un hermoso cañón, el cual fue grabado desde las alturas por un dron.

Kevin desapareció un día después, es decir el pasado domingo, luego de que estuvo junto a un grupo de amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca.

El caso por la desaparición de Kirby terminó de la peor forma, pues la madrugada de este miércoles su cuerpo fue encontrado, con varias heridas de arma blanca, a la orilla del río María Aguilar.

Mientras que su carro, un pick up Ford Raptor, fue encontrado por las autoridades en Atenas, esto gracias a información confidencial.

De momento el OIJ no ha dado a conocer cuál sería el móvil detrás del cruel crimen de Kevin.