Cruz Roja suspende búsqueda de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, pero la reanudaría por esta razón

Leandro Mangas regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

La Cruz Roja confirmó de forma oficial una dolorosa noticia relacionada con el caso de Leandro Mangas, el niño de 5 años que está desaparecido desde el pasado viernes tras caer a una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

La tarde de este jueves, por medio de su vocero, Ricardo Arias, la Benemérita informó que ya no continuarán con la búsqueda del chiquito, la cual inició desde el mismo día de los hechos.

“En los últimos días la Cruz Roja se mantuvo sosteniendo los esfuerzos de manera ininterrumpida, con el compromiso que caracteriza a nuestros equipos voluntarios y operativos.

“La institución ha comunicado esta situación a la familia del menor, reiterándoles nuestro respeto, solidaridad y cercanía en este difícil proceso”, dijo Arias.

Leandro Mangas desapareció el pasado viernes tras caer en una alcantarilla en Purral. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Desde la Cruz Roja indicaron que aunque ya no se mantendrá un operativo constante, se mantendrán alertas ante cualquier información sobre el posible paradero del cuerpo del niño.

“La Cruz Roja permanecerá atenta a partir de ahora, para acudir de inmediato ante cualquier nuevo indicio o alerta relacionada con la posible localización del menor”, agregó Arias.

De acuerdo con la Benemérita, a lo largo de estos siete días de operaciones, se contó con el apoyo de 190 cruzrojistas que trabajaron de forma activa acumulando más de 70 horas de búsqueda.

Además, señalaron que las labores de rastreos se extendieron desde el lugar donde se vio por última vez a Leandro hasta la inmediaciones del río Tárcoles, así como en otras quebradas y ríos cercanos.