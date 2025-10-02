OIJ decomisa celular de alcalde de Coto Brus para investigación por un delito muy grave

Este jueves el OIJ detuvo a dos orientales sospechosos de participar en el caso de defraudación fiscal. (OIJ/Este jueves el OIJ detuvo a dos orientales sospechosos de participar en el caso de defraudación fiscal.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó el celular del alcalde de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro, como parte de una investigación que realizan por un grave delito.

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del OIJ, quien explicó que el alcalde no fue a la única persona a la que le decomisaron el celular en el operativo realizado este jueves.

LEA MÁS: Misterio en San Carlos: hallan carro de madre que está desaparecida

“Entre esas personas estamos hablando de algunos abogados, contadores y también se le estaría decomisando el teléfono celular al alcalde de San Vito de Coto Brus”, detalló Zúñiga.

De acuerdo con la Policía Judicial, se trata de una investigación por un presunto delito de defraudación fiscal, en el que varias personas habrían logrado, de forma ilegal, que se borraran sus deudas del sistema del Ministerio de Hacienda.

LEA MÁS: Familia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, recibe dolorosa noticia

“Este jueves se decomisaron celulares a varias personas involucradas que, de acuerdo a la investigación, habrían solicitado la cancelación sin pagar nada por deudas que tenían ante Hacienda”, señaló Zúñiga.

El director del OIJ explicó que hace algunos meses de detuvo a una mujer que figura como la sospechosa de eliminar las deudas del sistema de Hacienda, y este jueves capturaron a dos orientales relacionados con el caso.

LEA MÁS: Bomberos hace anuncio importante sobre las víctimas del incendio en hotel Oriente en San José

“Este jueves se detuvieron a dos orientales quienes fungían como intermediarios para que se pudieran hacer estas eliminaciones en las cuentas.

Además de los celulares, los agentes decomisaron computadores y otros documentos.