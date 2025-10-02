Misterio en San Carlos: hallan carro de madre que está desaparecida

Ligia Zulema Faerrón Jiménez cumple casi una semana desaparecida. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Ligia Zulema Faerrón Jiménez, de 53 años, es una madre de familia que va a cumplir una semana de estar desaparecida.

No obstante, el carro que ella conducía apareció en una venta de repuestos en Santa Rosa de la Palmera de San Carlos, zona norte del país.

Así ofrecían los respuestos del carro de Ligia Zulema Faerrón Jiménez, ella cumple casi una semana desaparecida. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Las autoridades judiciales confirmaron el decomiso del vehículo y lo enviaron al Complejo de Ciencias Forenses en Heredia, donde le están haciendo análisis.

El OIJ recibió la alerta de la desaparición este miércoles 1 de octubre; sin embargo, la última vez que la vieron fue el viernes 26 de setiembre anterior, en Ciudad Quesada.

Ligia Zulema Faerrón Jiménez cumple casi una semana desaparecida, ella andaba en este carro. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ella es mamá de tres muchachas y un joven.

Si usted ha visto a Ligia Zulema o tiene información sobre el paradero no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

