Joven relató cómo vio el terror en los ojos del mejor amigo de Kevin Kirby

Kevin Kirby joven que estaba desaparecido y cuya cuerpo fue encontrado este miércoles en Hatillo 8. Foto: Gallo Pinto TV (Facebook Gallo Pinto TV/Cortesía)

Un joven relató con gran tristeza, en su cuenta de Facebook, cómo sintió la angustia del mejor amigo de Kevin Kirby cuando coincidieron en un viaje de Uber y lo doloroso de lo que ocurrió.

“Ayer por la tarde pedí un Uber… el muchacho que me hizo el servicio se veía angustiado y contestó una llamada con un amigo suyo. Se preguntaron el uno al otro cómo se sentían, porque habían pasado la noche buscando a un amigo… a su mejor amigo que estaba desaparecido", posteó.

“Al terminar la llamada le dije, perdón, pero no pude evitar escuchar… ¿Estás bien?”… Me contó que su mejor amigo era Kevin Kirby y que lo andaba buscando. Y todo lo que ya se sabe”, añadió.

El muchacho trató de ser una voz de aliento en ese momento para el conductor.

“Hoy en la madrugada encontraron el cuerpo sin vida de Kevin Kirby. A pesar de que yo le dije, con ánimo de positivismo, que tranquilo, que iba a aparecer y que iba a estar bien.

“El nivel de violencia que estamos viviendo es de terror, un terror que ayer vi en los ojos de este muchacho. Ojalá entendamos lo que pasa, y podamos resolver esto desde donde corresponde. ¡No podemos seguir repitiendo los mismos pasos con la misma gente! ¡Ya es suficiente… más que suficiente!”, manifestó el joven.

En redes sociales han trascendido varios mensajes llenos de dolor.

“Se apagó una vida llena de dulzura y autenticidad… Los planes y sueños de nuestro querido Kevin Kirby fueron arrebatados en un instante. Joven de sonrisa franca y constante, dotado de una sencillez auténtica que llenaba los corazones de quienes tuvimos el privilegio de compartir con él y su familia", dice otro de los posteos.

“Hoy lloramos a Kevin con dolor y nostalgia. Y ¿por qué?, ¿para qué?, ¿por un carro?, ¿por plata? Simplemente, no se vale. Querido Kevin, siempre te recordaremos con una gran sonrisa.

“Mi corazón sufre hoy por Kevin y por muchos otros jóvenes buenos cuyas vidas fueron truncadas y también sufre por mi patria a la que no reconozco y siento que se nos va de las manos…

“Una pregunta que me he planteado más veces de las que quisiera en estos últimos tiempos: ¿Qué podemos hacer? Me entristece profundamente no tener la respuesta”, se lee en uno de los comentarios.

La página de Facebook, Gallo Pinto TV, también compartió un mensaje.

“Con el corazón en mil pedazos, Kevin o “Kirby”, como le decíamos muchos, era un alma llena de energía, siempre sonriendo, siempre eléctrico. Un amante del mar, un fiel creyente de este proyecto y que siempre tenía palabras para motivar a seguir persiguiendo el sueño.

“¡Te vamos a extrañar, mae! Toda la comunidad del surf está de luto hoy y vas a estar por siempre en nuestros corazones. Que descanses en paz y que puedas surfear las mejores olas allá arriba. Izquierdas glassy como te gustaban. Quien vive en el corazón, nunca muere”.

El cuerpo de Kevin, de 27 años, fue encontrado la madrugada de este miércoles. Al parecer, habría sido víctima de tortura hasta su muerte y lanzado al río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre circunvalación.

Él desapareció cuando viajaba en su carro; el vehículo fue localizado y ahora es clave para los forenses en la investigación de su asesinato.