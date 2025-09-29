Hallan capa de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral

La pequeña capa que portaba Leandro Jared Mangas Mangas, el niño de 5 años desaparecido tras caer dentro de una alcantarilla en Purral, causa dolor y angustia para sus allegados, quienes mantienen viva la esperanza de encontrarlo.

Everilda Mangas, tía del menor, dijo a La Teja, que la capa la encontraron Eduardo Pichardo y Denis Rivas, allegados de la familia, quienes no han dejado de buscar al menor.

“La capa la tenemos nosotros, la encontraron nuestros familiares que no se dan por vencidos.

“Mi esposo decidió guardarla para que mi hermana (mamá de Leandro) no la vea, para evitarle más dolor”, expresó Everilda.

Esa capa se la habían puesto en la guardería en la que estuvo minutos antes de que ocurriera la tragedia, el pasado viernes 26 de setiembre, cerca de las 6:25 p. m.

La pequeña capa de Leandro Jared Mangas Mangas,, el niño de 5 años desaparecido tras caer en una alcantarilla en Purral, Goicoechea. Foto: Cortesía familia Mangas para La Teja (Cortesía familia Mangas para La Teja/Cortesía familia Mangas para La Teja)

El ruego de los familiares del niño Leandro

Los familiares de Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, pasan en vela, en oración y buscándolo, tras su desaparición al caer dentro de una alcantarilla.

Everilda Mangas, tía del menor, dijo a La Teja que las hermanas acompañan a María Lourdes, la mamá, cuya salud se ha deteriorado por la tragedia, mientras otros allegados buscan a Leandro en el río Torres y en alcantarillas cercanas.

“Estamos las hermanas apoyando a María Lourdes, no la podemos dejar sola en ningún momento, ella ha estado en shock, tiene bajonazos de presión, no puede descansar, los demás nos hemos turnado por horas para acompañarla”, expresó Everilda.

La tía de Leandro les pide a los rescatistas que no dejen de buscar a su sobrino, su familia permanece buscando, pero no quieren quedarse solos.

“Por favor que no se detengan, que no nos abandonen, les suplimos con todo nuestro corazón, no nos demos por vencidos”, exclamó la tía.

Agregó que la esperanza es lo último que se pierde y ellos conservan la confianza de encontrar al inocente.

Este lunes se cumple el cuarto día consecutivo de búsqueda del menor.