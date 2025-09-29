Cuarto día de búsqueda del niño Leandro Mangas, de 5 años, tras caer en una alcantarilla

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece.

Este lunes se cumple el cuarto día consecutivo de búsqueda del menor.

Los rescatistas afirman que la alcantarilla en la que el niño cayó va a dar al río Torres, este tiene cañones y utilizan drones en estos sitios.

En los últimos dos días han suspendido los rastreos desde las 2 p.m. debido a los fuertes aguaceros que se han presentado y ponen en peligro a los rescatistas. Este es el principal desafío para la Cruz Roja.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

LEA MÁS: Vecinos relatan el dolor de la mamá de Leandro Mangas, niño de 5 años que cayó en alcantarilla

El niño Leandro iba para su casa

El menor había sido recogido por su mamá en la guardería y se dirigían para la casa, junto con sus dos hermanos, de 8 y un año, también con cuatro primos, todos menores de edad.

María Lourdes Mangas, de 39 años, madre de Leandro, es mamá soltera, ella trabaja limpiando casas y luego de cumplir con su jornada pasó por los niños.

Leandro Mangas regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

Leandro iba delante de su mamá y les faltaba escasos 100 metros para llegar a la casa, llovía mucho y el niño cayó en la alcantarilla.

Así lo relató Israel Mangas, tío del niño y hermano de María Lourdes, quien vive en Estados Unidos y quisiera estar cerca de su familia en estos momentos.

“Él es inquieto, le gusta mucho el deporte, siempre andaba jugando, él se paró en la alcantarilla y esta no tenía tapa.

“Lo único que nosotros le pedimos a las personas es que no dejen de buscar a mi sobrino, me siento de brazos cruzados, no puedo hacer nada, solo contactar a las personas para que nos ayuden, me duele ver que suspendieron la búsqueda y no tener resultados”, exclamó el tío.

Mencionó que su hermana está muy mal ante estra tragedia familiar.

Suspenden búsqueda de niño que cayó en alcantarilla

La búsqueda del niño Leandro continuará a primeras horas de este domingo 28 de setiembre.

Los rescatistas tuvieron que suspender el rastreo debido a los fuertes aguaceros que iniciaron cerca de la 1 de la tarde de este sábado en Coronado y alrededores.

El mal tiempo podría provocar cabezas de agua y la vida de quienes buscan al niño también estaría en peligro.

El menor es buscado en alcantarillas y desagües que van a dar al río Torres, el cual está contaminado por la gran basura que tiran en este sector.

Marlon Zamora, de la Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja, afirmó que han descartado varios puntos, desde la alcantarilla donde ocurrió la tragedia hasta el Museo de los Niños, por donde pasa el río.

Así es como buscan a niño que cayó en alcantarilla

Con cuerdas, cascos e instrumentos metálicos para palpar el río, los bomberos tratan de ubicar al niño, recorriendo los conductos que desembocan en el río Torres.

También utilizaron cámaras especiales para espacios confinados, esta la usaron la noche de este viernes para descartar que el niño estuviera en el ducto de la alcantarilla.

Las fuertes lluvias han complicado la labor. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Así lo detalló Esteban Mora, de la Unidad de Rescate Acuático de Bomberos, quienes trabajaron en el rastreo desde las 6:25 p.m. de este viernes, cuando trascendió la alerta.

Los rescatistas trabajaron hasta la 1:30 a.m. de este sábado y suspendieron el rastreo por casi cuatro horas debido a la lluvia, pero a las 5 a.m. reanudaron la búsqueda.

Las autoridades tienen mapeadas las zonas en las que podrían encontrarlo. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Los bomberos y la Cruz Roja se dividieron en dos equipos, uno abarcó desde la alcantarilla donde ocurrió la tragedia y otro comenzó a subir desde la que está por la escuela Centeno Güell, por lo que se toparon en el cruce conocido como La Robert, en el Alto de Guadalupe, sin resultados positivos.

Ahora avanzan hacia el Polideportivo de Aranjuez, cerca del hospital Calderón Guardia, y van a seguir río abajo con tal de dar con el paradero del niño.

Distintos equipos se reparten zonas en la búsqueda. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Esta es la alcantarilla en la que cayó el niño

Una alcantarilla sin tapa, ubicada entre la acera y la calle, es donde cayó un niño de seis años la tarde de este viernes.

LEA MÁS: Papá de dos hijos es la víctima de tragedia en alcantarilla

Esta es la alcantarilla en Purral donde cayó el pequeñito. Foto: Bomberos (Bomberos /Bomberos)

Al momento de la desgracia, llovía mucho y el agua impedía ver que en la acera estaba el hueco de la alcantarilla.

Dentro de esta también corría una gran cantidad de agua que va a dar al río Torres.

LEA MÁS: Cruz Roja envió doloroso reporte del caso de niño que cayó en un pozo en Alajuela

Esta emergencia empezó a ser atendida desde las 6:25 de la tarde de este viernes, cuando en la zona se registró un fuerte aguacero.

Un niño fue arrastrado por la corriente de una alcantarilla cuando caminaba con su mamá en Purral

Un repartidor de plataformas y policías que iban en una patrulla de la Fuerza Pública vieron a la mamá con los otros pequeños muy agobiada y se dispusieron a ayudarla de inmediato coordinando con los rescatistas.

LEA MÁS: Rescatistas buscan a niño de seis años que cayó dentro de alcantarilla en Purral