Rescatistas buscan a niño de seis años que cayó dentro de alcantarilla en Purral

La Cruz Roja y los Bomberos atienden una emergencia en Purral de Guadalupe, San José, luego de que un niño de 6 años, cayera en una alcantarilla.

Gran cantidad de rescatistas atienden la emergencia

En este momento, esa comunidad es azotada por las fuertes lluvias.

LEA MÁS: Conductor muere tras disparos a su lujoso carro y choque contra árbol en Escazú

Según la información preliminar, el niño cayó y fue arrastrado por la fuerte corriente sin que nadie pudiera auxiliarlo.

Los cuerpos de socorro están enviando múltiples recursos a la zona.

LEA MÁS: Este es el nuevo castigo que le impusieron a sospechosos de matar a primos en bar Dude’s

Varios vecinos también se encuentran colaborando con la desesperada búsqueda