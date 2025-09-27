Sucesos

Rescatistas buscan a niño de seis años que cayó dentro de alcantarilla en Purral

Fuerte corriente en la alcantarilla aparentemente arrastró al niño

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja y los Bomberos atienden una emergencia en Purral de Guadalupe, San José, luego de que un niño de 6 años, cayera en una alcantarilla.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Gran cantidad de rescatistas atienden la emergencia

En este momento, esa comunidad es azotada por las fuertes lluvias.

LEA MÁS: Conductor muere tras disparos a su lujoso carro y choque contra árbol en Escazú

Según la información preliminar, el niño cayó y fue arrastrado por la fuerte corriente sin que nadie pudiera auxiliarlo.

Los cuerpos de socorro están enviando múltiples recursos a la zona.

LEA MÁS: Este es el nuevo castigo que le impusieron a sospechosos de matar a primos en bar Dude’s

Varios vecinos también se encuentran colaborando con la desesperada búsqueda

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
niñoalcantarillaniño cayó en alcantarillapurralemergencialluvias
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.