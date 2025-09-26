Conductor muere tras disparos a su lujoso carro y choque contra árbol en Escazú

Un conductor perdió la vida luego de un brutal ataque a balazos contra el lujoso vehículo que manejaba por San Rafael, Guachipelín, Escazú, San José.

Consecuencia de los tiros, chocó otros carros y se estrelló contra un árbol.

El fallecido circulaba en un Mercedes Benz, valorado en 21 millones de colones.

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarlo.

LEA MÁS: Esposos europeos asesinados en Costa Rica narraron por qué eligieron este país como su hogar

Un hombre fue asesinado a disparos en Escazú. Tras el ataque, el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol. (Cortesía/Cortesía)

“Uno de los conductores es declarado sin vida. El mismo presenta múltiples impactos de bala”, dijeron los bomberos.

Este hecho quedó grabado en varias cámaras de seguridad, las cuales registraron que eran las 4:26 p. m. de este viernes, estos videos serán analizados por las autoridades.

La violencia con la que atacaron a esta persona puso en peligro la vida de inocentes que transitaban por este lugar.

De momento, la identidad del fallecido no ha trascendido.

LEA MÁS: Asesinos usaron potente químico para tratar de esconder el rastro de alemán y su esposa austríaca

San José es la provincia más violenta de Costa Rica, registra 214 homicidios hasta este viernes 26 de setiembre.

Las autoridades judiciales temen que Costa Rica cierre el año con 900 asesinatos.

LEA MÁS: Esposos europeos amaron a Costa Rica en una semana y aquí murieron de forma despiadada