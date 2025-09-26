Esposos europeos amaron a Costa Rica en una semana y aquí murieron de forma despiadada

Rüdiger Schickhaus, alemán de 60 años, y su esposa austriaca Manuela Daxer, de 57, se enamoraron de Costa Rica en solo una semana y decidieron vivir en suelo tico.

Tres años después, esa decisión llevó al matrimonio al peor desenlace en el paraíso que habían elegido.

Los registros de la Dirección de Migración y Extranjería confirman que ambos contaban con su permanencia aprobada en nuestro país.

Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. (Redes sociales/Redes sociales)

Los movimientos migratorios confirman que llegaron a Costa Rica el 22 de marzo del 2022 y estuvieron una semana, salieron el 29 de marzo de ese mismo año.

Sin embargo, tres meses después regresaron, el 7 de junio, y se quedaron ocho meses, pues salieron hasta el 25 de febrero del 2023.

Les gustaba tanto este país, que regresaron el 1.° de marzo del 2023 y se quedaron hasta agosto de ese año. En setiembre regresaron y se mantuvieron hasta el 17 de mayo del 2024.

Luego, el 8 de junio del 2024 retornaron por un año, y estuvieron hasta julio del 2025.

El jueves 28 de agosto del 2025 volvieron a Costa Rica y, lamentablemente, el 22 de setiembre anterior trascendió el fatal desenlace para el matrimonio.

Matrimonio europeo tenía casa a la venta

Rüdiger Schickhaus utilizó las redes sociales para ofrecer la hermosa propiedad en la que vivía junto a su esposa .

Una de la publicaciones la hicieron el martes 9 de setiembre anterior, es decir dos semanas antes de que las autoridades judiciales descubrieran que ambos habían sido asesinados y enterrados dentro de esa misma propiedad, ubicada en Cerros, en Río Negro de Quepos.

Se trata de un terreno de 50.000 metros cuadrados con una casa lujosa que tiene mirador hacia el río Cotos, la propiedad la ofrecieron en $995.000, que en colones sería aproximadamente poco más de ¢493 millones.

“La casa es muy amplia y con aire acondicionado tiene una gran sala de estar/comedor. La cocina equipada con todos los aparatos eléctricos (lavavajillas, gran nevera-congelador, horno, microondas, cocina de cerámica de inducción).

“Hay 4 habitaciones grandes para su familia. Una habitación tiene su propia entrada, por lo que también sería posible tener una oficina. El dormitorio principal tiene un gran vestidor. La casa también cuenta con dos baños, una bodega que también se puede usar como garaje, la cochera adjunta tiene espacio para hasta tres vehículos”, son parte de las características del chozón que ofreció el alemán en su publicación.

Agregó que la casa está rodeada con muchas plantas florales, árboles frutales, flores y palmeras. La describía como un paraíso tropical.

“También hay un establo de 40 metros cuadrados para pollos, ovejas o cabras. También sería posible mantener caballos o ganado en las extensas praderas planas y espacios abiertos”, detalló.

Mencionó que contaban con fibra óptica de Internet, electricidad y agua potable. Acceso por la calle principal sin necesidad de tener carro 4x4.

El terreno está a 20 minutos de Quepos y a 30 minutos de playa Manuel Antonio.

“También se puede llegar a varias playas en unos 30 minutos (playa Matapalo, playa Palo Seco, playa Banderas)”, es parte del detalle para la propiedad.

Atroz crimen

En cuanto al crimen, Randall Zúñiga, director del OIJ, manifestó que el posible móvil del homicidio de los esposos europeos sería un asalto a su vivienda.

La alerta trascendió la noche del lunes 22 de setiembre anterior, mediante una llamada anónima en la que señalaban que se estaba dando un asalto en una casa, cuando llegaron, no encontraron a los habitantes de la vivienda, pero al revisar la propiedad se toparon un montículo de tierra, en donde estaban los cuerpos maniatados y en bolsa.

Este jueves la Policía Judicial dio a conocer que tras la revisión de los cuerpos lograron determinar que Schickhaus presentaba un impacto de bala, mientras que a su esposa le dispararon en tres ocasiones.

Trascendió que los esposos salían y entraban a Costa Rica, en este setiembre habían llegado a suelo costarricense.

Noble gesto en cumpleaños

Rüdiger y Manuela eran personas de gran corazón y así lo demostraban con la noble acción que realizaban para celebrar sus cumpleaños.

Según se logra ver en el perfil de Facebook de Manuela, desde hace varios años los esposos tenían una noble tradición para sus cumpleaños, ya que en lugar de pedir regalos, realizaban un evento en el que pedían donaciones para una organización sin fines de lucro que se encarga de cuidar perros callejeros en Austria.

Uno de sus eventos fue publicado por Rüdiger en febrero del 2021 bajo el nombre “Recaudación de fondos para el cumpleaños de Rüdiger en Stray Paradise (Paraíso Callejero)”.

“Este año, para mi cumpleaños, te pido que dones al paraíso callejero. He elegido esta organización sin fines de lucro porque su preocupación está muy cerca de mi corazón. Espero que celebres mi cumpleaños donando a esta organización. Cada poquito ayuda a alcanzar mi meta”, publicó Schickhaus.

En esa ocasión alcanzaron la meta de recolectar más de ¢89 mil.

En noviembre del 2020, Manuela hizo lo mismo para su cumpleaños y con el evento que creó logró recaudar más de ¢95 mil para ayudar a los perros callejeros.

Ese amor que la pareja sentía por los peluditos también se puede ver en varias de las fotos que Manuela publicó en su perfil de Facebook, en las que aparece junto con varios perros.

