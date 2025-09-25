Sucesos

Detienen a hijo de panadero como sospechoso de repartir pan y sobres con droga en Turrialba

El sospechoso es un hombre apellidado Méndez, de 28 años, quien fue detenido este jueves por el OIJ

Por Adrián Galeano Calvo
Méndez fue detenido en Juan Viñas de Turrialba.
Méndez fue detenido en Juan Viñas de Turrialba. (OIJ/Méndez fue detenido en Juan Viñas de Turrialba.)

Un hombre apellidado Méndez, de 28 años, quien es hijo de un panadero, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de que unos vecinos denunciaron que este, al parecer, mantenía un oscuro negocio a escondidas de su papá.

Méndez fue capturado la mañana de este jueves por medio de un allanamiento que agentes de la subdelegación del OIJ de Turrialba realizaron en el sector de Juan Viñas de Turrialba.

De acuerdo con la Policía Judicial, el hombre será investigado por el presunto delito de venta de drogas.

La investigación por este caso inició en junio de este año, cuando vecinos denunciaron ante el OIJ que Méndez, al parecer, aprovechaba el negocio de su papá para sus fechorías.

“De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso habría aprovechado que su papá es propietario de una panadería para, presuntamente, distribuir drogas mediante un sistema de entregas a domicilio. Según las autoridades, Méndez, supuestamente, entregaba productos de panadería junto con sobres que contenían droga”, mencionó el OIJ.

Durante el allanamiento se logró el decomiso de evidencia que podría estar relacionada con la investigación. Mientras que Méndez fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

