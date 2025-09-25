Ellos son la pareja de europeos que fueron asesinados y enterrados dentro de lujosa propiedad en Quepos

Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet. (Internet/Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.)

Las autoridades finalmente revelaron las identidades de la pareja de europeos que fueron cruelmente asesinados y enterrados dentro de su lujosa propiedad ubicada en Quepos, Puntarenas.

Se trata de una mujer de nacionalidad austriaca y de nombre Manuela Daxer, y su esposo, un alemán identificado como Rüdiger Schickhaus, quienes fueron encontrados sin vida el pasado lunes en una propiedad ubicada en Cerros de Quepos.

Este jueves el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la forma en la que la pareja fue asesinada, en apariencia, por sujetos que se habrían metido a su propiedad a cometer un asalto.

“Indican los agentes que mediante la autopsia se logró determinar de manera preliminar que el cuerpo del hombre presentaba una aparente herida por proyectil de arma de fuego, mientras que la mujer presentaba tres heridas de igual forma, en apariencia por arma de fuego”, detalló el OIJ.

El crimen fue descubierto el lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los agentes, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra, uno de los perros indicó que ahí había restos humanos.

Tras excavar lograron encontrar los cuerpos de la pareja, ambos estaban amordazados y con bolsas plásticas.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, ya que en la cocina encontraron rastros de que trataron de lavar la escena y en el piso también huellas de pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o de los asesinos.