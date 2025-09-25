Sucesos

Ellos son la pareja de europeos que fueron asesinados y enterrados dentro de lujosa propiedad en Quepos

Se trata de un alemán y una austriaca a quienes les arrebataron la vida de forma cruel

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.
Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet. (Internet/Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.)

Las autoridades finalmente revelaron las identidades de la pareja de europeos que fueron cruelmente asesinados y enterrados dentro de su lujosa propiedad ubicada en Quepos, Puntarenas.

Se trata de una mujer de nacionalidad austriaca y de nombre Manuela Daxer, y su esposo, un alemán identificado como Rüdiger Schickhaus, quienes fueron encontrados sin vida el pasado lunes en una propiedad ubicada en Cerros de Quepos.

LEA MÁS: Esto encontró el OIJ en cuerpos de pareja asesinada y enterrada en finca de Quepos

Este jueves el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la forma en la que la pareja fue asesinada, en apariencia, por sujetos que se habrían metido a su propiedad a cometer un asalto.

“Indican los agentes que mediante la autopsia se logró determinar de manera preliminar que el cuerpo del hombre presentaba una aparente herida por proyectil de arma de fuego, mientras que la mujer presentaba tres heridas de igual forma, en apariencia por arma de fuego”, detalló el OIJ.

El crimen fue descubierto el lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos.
Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos. (OIJ/Cortesía)

LEA MÁS: Este es el castigo para hombre que mató a papá por defender con un galón de leche a hijo durante asalto

Los agentes, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra, uno de los perros indicó que ahí había restos humanos.

Tras excavar lograron encontrar los cuerpos de la pareja, ambos estaban amordazados y con bolsas plásticas.

LEA MÁS: Enjambre de abejas deja siete personas afectadas en Cartago, una está grave

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, ya que en la cocina encontraron rastros de que trataron de lavar la escena y en el piso también huellas de pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o de los asesinos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Europeos asesinados QueposPareja extranjeros asesinada Quepos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.