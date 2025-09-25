Esto encontró el OIJ en cuerpos de pareja asesinada y enterrada en finca de Quepos

Los forenses encontraron varias heridas de bala en los cuerpos de una pareja asesinada y enterrada en una finca en Quepos.

Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos. (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que que el hombre tenía solo una herida de bala, mientras que la mujer recibió tres balazos.

“Además, les indicamos que la mujer ha sido identificada con el apellido Daxer de nacionalidad austriaca, de 57 años”, dijo el OIJ

Aún está pendiente la identidad del hombre.

La propiedad donde fueron hallados los cuerpos es de una pareja alemana, al parecer, el hombre es de esa nacionalidad, ambos tenían residencia y eligieron el país para su retiro.

El crimen fue descubierto el lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y se fueron a atender el caso.

Los agentes, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra, uno de los perros indicó que ahí había restos humanos.

Los agentes excavaron y lograron encontrar los cuerpos de una pareja, ambos estaban amordazados y con bolsas plásticas.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, en la cocina encontraron rastros de que trataron de lavar la escena y en el piso también huellas de los pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o los asesinados.

Además, en la vivienda encontraron rastros de sangre, por lo que se aplicó luminol.

El móvil se investiga como un asalto.